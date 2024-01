Hájím to, na čem Piráti vyrostli. Z vlády bych odešla, říká nová místopředsedkyně Poživilová Michailidu

Česká pirátská strana na svém sněmu obměnila vedení, předsedovi Ivanu Bartošovi budou krýt záda čtyři místopředsedkyně včetně Dominiky Poživilové Michailidu. „Jsem člověk, který hájí věci, na kterých Piráti vyrostli. Tedy širokou vnitrostranickou diskusi, kdy má každý člen hlasovací právo. Snažíme se nemít úplně horizontální hierarchii, ale aby moc byla rozložena mezi co nejvíce členů tak, jak bychom si to představovali i ve společnosti,“ uvádí. Interview Plus Praha 19:46 16. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominika Poživilová Michailidu je novou místopředsedkyní Pirátské strany. | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Přestože šéf Pirátů ve vládě zastává post ministra pro místní rozvoj, podle zastupitelky středočeské obce Krnsko ale jeho plány komplikuje to, že peníze se v dnešní složité době musejí vynakládat na jiné priority.

„Je to i o našem zastoupení, ve vládě nejsme úplně nejsilnější. Ale s tím jsme do toho šli a je potřeba to vysvětlovat a doporučovat jiné postupy,“ připouští s tím, že obce stále mají řadu možností, kde získat peníze na svůj rozvoj, a nejsou závislé jen na vládě.

K velkým zájmům nové pirátské místopředsedkyně patří zemědělství a ekologie – a právě v těchto oblastech má prý vláda rezervy. Zklamáním pro ni bylo jednání ohledně polského dolu Turów i neplnění předvolebních slibů o podpoře soukromých zemědělců.

„Asociace soukromých zemědělců velmi dlouho bojuje za legalizaci termínu rodinná farma, což je na Západě běžné – mají tam různé výhody, aby tyto důležité složky venkova nemizely. To se tady neděje, u nás rodinné farmy a menší podniky fungují víceméně navzdory státní politice,“ tvrdí.

Jsem pro lidi

Ústředními tématy Pirátů podle Poživilové Michailidu zůstávají otevřenost politické správy a digitalizace, v současnosti už ale mají pokryté všechny agendy. Například zemědělství by se ale měly více věnovat ty strany, které se jím zaklínají, a to včetně některých koaličních partnerů, z jejichž působení je prý zklamaná.

Připomíná, že vstup Pirátů do vlády před dvěma lety podpořilo 80 procent členů, což prý bylo mimo jiné dáno tím, že šlo o slib daný v kampani. Dnes se ale podmínky změnily.

„Členský podnět na odchod z vlády neuspěl, takže to asi většina vnímá jako úspěšné. Já si umím představit, že bychom byli kvalitní opozicí, která zde chybí. Dnes tam jsou strany populistického ražení, které nepřicházejí s konstruktivními připomínkami. Já kdybych tam byla sama za sebe, tak jdu,“ deklaruje.

Od vlády očekává větší důraz na řešení problémů, které společnost trápí zejména nyní v krizových dobách. „Společnost je složená z lidí. Když budou spokojení a duševně zdraví, tak se to projeví. Když budeme honit jen výsledky a nebudeme se věnovat lidem, tak se nám to vymstí. Je to o prioritách a já jsem pro lidi,“ uzavírá Poživilová Michailidu.

