Piráti chtějí, aby sněmovna jednala online. Možnost by měla platit jen během nouzového stavu

Piráti chtějí, aby plénum Poslanecké sněmovny při epidemii mohlo jednat i hlasovat na dálku prostřednictvím internetu. Novinářům to v úterý řekla první místopředsedkyně strany Olga Richterová. Předsedu komory Radka Vondráčka (ANO) by podle Pirátů měla sněmovna usnesením vyzvat ke vzniku pracovní skupiny složené ze zástupců všech stran, která by připravila příslušnou novelu jednacího řádu.

