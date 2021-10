Poslanec za Piráty Profant: O spolupráci s ODS se budeme muset dohodnout uvnitř strany

Piráti obhájili jenom čtyři poslanecké posty. Vy však mezi nimi nejste. Co podle vás stojí za propadem strany?

Jednoznačným viníkem jsou dezinformace, které vypouštěl pan Andrej Babiš, předseda hnutí ANO.

Premiér říkal vašim voličům, aby kroužkovali kandidáty Starostů?

Říkal. Tím, že půl roku intenzivně útočil výhradně na Piráty, tak nastala situace, kdy se část voličů bála a opravdu kroužkovala. Zatímco naši skalní voliči věřili v koaliční projekt, a proto třeba nekroužkovali. Za kroužkováním tedy vidím především dezinformace ze strany premiéra Andreje Babiše. Jeho médií a tak podobně.

Kdo se za Piráty dostal do sněmovny Volby do Poslanecké sněmovny skončily pro Piráty prohrou. Voliči totiž v koalici kroužkovali hnutí STAN. Za Piráty se do dolní komory dostali jen čtyři poslanci - lídr Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek a Klára Kocmanová.

Neměli jste na dezinformace reagovat lépe?

Určitě. Je to jedno z hlavních ponaučení, které si z toho musíme vzít. Není to jednoduché. Vy nevidíte za dezinformací přímo toho nepřítele a šíří se to pokoutně - mailem nebo v hospodě. Když vás někdo osočí v médiích, tak s tím jde něco dělat, ale když to jde šeptem, tak je těžké to zachytit a reagovat na to.

Nevidíte tedy za fiaskem také problém kampaně Pirátů?

Tak samozřejmě jde o to, že naše kampaň nebyla primárně dostatečně silná, aby přetlačila dezinformace. Navíc, kdyby neexistovala koalice Spolu, tak bychom mohli vzít jejich voliče. Nás ale dorazila ta negativní kampaň.

Mluvil jste o podpáskovkách ze strany premiéra. Co ale koalice Spolu, chovala se vůči v kampani fér?

Myslím si, že nás mohli se nás na jaře zastat, když útoky byly koncentrované jenom na nás, protože to opravdu bylo za hranou etiky a slušnosti.

Ondřej Profant Ondřej Profant byl zvolený poslancem za Piráty v roce 2017. Ve své funkci se zaměřoval především na oblasti digitalizaci. Od října 2017 za tuto stranu, v letech 2014 až 2017 zastupitel hlavního města Prahy.

Mohlo se do vás ale taky lehce střílet kvůli velké otevřenosti a vašemu pirátskému fóru, kde se v přímém přenosu řeší interní věci strany.

Je to složitější. Nemyslím si, že by se na našich výsledcích podepsala naše otevřenost. Mohlo nám ublížit to, že jarní průzkumy nás vynesly do čela, a proto se nás upřela velká pozornost. Minule nás to nepoškodilo a otevřená politika má podle mě smysl. Vždycky jde pracovat na její kultivaci, to určitě, ale rozhodně nedává smysl to uzavírat.

Na začátku srpna jste se proslavil výrokem, že sněmovna je „plná konzervativních bílých páprdů a velká část inklinuje k fašismu“. Nemohly i takové ostré výroky i vašich kolegů přispět k tomu, že lidé raději zakroužkovali kandidáty ze Starostů?

Ne, to matematicky nefunguje, protože nefungují negativní kroužky. Kdyby to bylo na základě negativních kroužků, tak ano, ale překvapivě radikálnější výroky jsou spíš dobré a vynesou kroužky u lidí, kterým se ty výroky líbí.

Myslíte si i nadále, že spolupráce se Starosty se Pirátům vyplatila?

Je zcela jednoznačné, že bychom měli výsledek lepší.

Vy osobně toho tedy nelitujete?

Demokraticky jsme se svobodně rozhodli. Budeme zkoumat příčiny, ale samotné rozhodnutí nebylo špatné. Myslím si, že větší problém byl v té realizaci celé té kampaně. Také nepomohlo, když se změnil celý volební systém pod rukama.

Koalice Spolu, Piráti a STAN se dohodly, že chtějí utvořit vládu. Nebudou jednat s jinými stranami Číst článek

‘Nesdílíme s ODS konzervativní hodnoty’

Někteří vaši kolegové už nyní hodnotí, že koalice se Starosty nebyl dobrý nápad.

V momentu toho starého volebního systému to byl dobrý nápad. Problém byl především v realizaci kampaně a hlavně ta dynamika se nám nepovedla.

Dokáží si Piráti představit úzkou spolupráci s ODS?

Tak záleží na podmínkách.

Takže to pro Piráty problém nebude?

Tak Piráti o tom budou jednat, budou potřeba dobré podmínky, aby se tato spolupráce obhájila. Uvidíme.

Z vašich slov je ale patrné, že nadšení z toho v rámci strany moc není.

Tak samozřejmě „ODS je velmi konzervativní strana a my s ní konzervativní hodnoty nesdílíme. Budeme o tom muset jednat uvnitř strany.

Odejdete po fiasku ze strany nebo se budete v rámci strany nadále angažovat?Budu nadále ve straně, já jsem Piráty zakládal. Určitě se budu angažovat i dál.