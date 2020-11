‚Spolupráce má smysl.‘ Piráti můžou vyjednávat s hnutím STAN o koalici pro sněmovní volby

Vedení Pirátů může jednat s hnutím STAN o volební koalici pro sněmovní volby v příštím roce a případné spolupráci ve sněmovně a vládě, získalo k tomu souhlas členů v online referendu. Vyplývá to z výsledků hlasování, které bylo uzavřeno v pondělí ve 22.00. Praha 22:23 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Jednání o koalici získalo podporu 695 hlasů, přičemž v referendu může rozhodovat zhruba tisícovka Pirátů. Předložit návrh koaliční smlouvy vzešlý z vyjednávání ke schválení celostátnímu fóru má předsednictvo Pirátů za měsíc.

Starostové a nezávislí budou jednat o koalici do sněmovních voleb jen s Piráty, dohodl stranický výbor Číst článek

Mezi 8. a 11. lednem 2021 budou Piráti hlasovat znovu, a to o koaliční smlouvě. Stejně jako v tomto uzavřeném hlasování má platit, že pro schválení dokumentu bude nutné získat 60 procent hlasujících.

„Výsledek hlasování vnímám jako jasný signál, že deklarovaná spolupráce s hnutím STAN má smysl,“ uvedl na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš k hlasování.

„Za předpokladu dobře vyjednaných parametrů jak pro Piráty, tak pro hnutí STAN, má tato koalice reálnou šanci vyzvat současnou vládu v příštích volbách, porazit ji a stát se hlavním hybatelem změn v České republice,“ řekl k hlasování.

Ambice na vítězství

Celostátní výbor STAN na začátku října rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro parlamentní volby. Piráti připravili pro své členy analýzu výhod i nevýhod spolupráce se STAN.

Zvyšuje se možnost, že ANO volby vyhraje, ale nebude vládnout, komentuje Hartman průzkum Kantar CZ Číst článek

Vedení Starostů a nezávislých rozhodnutí Pirátů vítá. „Primární společnou ambicí je vítězství v nadcházejících volbách a možnost podílet se na změně politiky v naší zemi. Jsem přesvědčený o tom, že kombinace zkušených Starostů a energických Pirátů je lék na několikaletý marasmus, provázející fungování našeho státu,“ uvedl šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Nyní podle hnutí STAN začnou vyjednávání o koaliční smlouvě, jejíž obsahem budou společné programové priority, obsazení míst na kandidátkách i nastavení povolebního postupu. „Zítra se začne vyjednávat,“ upřesnila na twitteru první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Piráti by v říjnu podle volebního modelu agentury Median 13,5 procenta, hnutí STAN 7,5 procenta. Podle modelu agentury Kantar CZ by v září Piráti získali 19 procent, STAN 9,5 procenta. Podle obou modelů by vyhrálo hnutí ANO.