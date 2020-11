Se STAN chceme vyhrát volby, určovat směr jednání o vládě, opravit volební systém, říká Richterová

Vedení Pirátů může jednat s hnutím STAN o volební koalici pro příští sněmovní volby. Rozhodlo o tom vnitrostranické hlasování, pro se vyslovilo 695 z celkem 1000 členů. „Důvodem je volební matematika. Jedním z cílů je opravit volební systém, aby byl do budoucna spravedlivější a tolik nenahrával vítězovi voleb,“ vysvětlila v Interview Plus první místopředsedkyně Pirátů a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Olga Richterová. Interview Plus Praha 20:31 26. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olga Richterová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Případná volební koalice musí ke vstupu do sněmovny získat minimálně 10 procent hlasů. Richterová se ale neobává, že by spojení oběma stranám ubralo hlasy, což dokládá výsledky průzkumů, v nichž se Piráti pohybují okolo 20 procent a Starostové se i samostatně blíží 10 procentům.

„Můžeme sebevědomě říci, že vyjednáváme proto, abychom se mohli stát vítězi příštích voleb. Chceme být vítězi voleb, sestavovat vládu a určovat ten směr, jakým půjde jednání o případné vládní koalici,“ řekla.

Hlavním tématem rozhovorů se Starosty nyní bude program, který případně budou opět schvalovat všichni členové Pirátské strany. „Věřím, že se nám to podaří vyjednat, ale bude to náročné,“ přiznala.

Na řadě témat prý existuje rámcová shoda, například v pohledu na důležitost ochrany krajiny a boj proti suchu, nyní je ale třeba jít více do hloubky. „Chceme se bavit do takových detailů, abychom si byli jisti, jaké kompetence mají mít ministerstva životního prostředí a zemědělství, kdo chrání vodu, půdu, lesy a kdo integruje celou politiku ochrany klimatu,“ uvedla Richterová.

Klíčové bude i jednání o obsazení míst na kandidátce, a to pro každý kraj samostatně. „Jsme v tom velmi obezřetní a opatrní. A současně máme s vedením STAN dohodnuto, že budeme personálie řešit společně,“ doplnila.

Rozpočtový chaos

Richterová kritizuje vládu a zvláště premiéra Andreje Babiše (ANO) za to, že svým poslaneckým návrhem zrušil superhrubou mzdu, zároveň to ale není zohlednění ve státním rozpočtu. „Jsme v situaci, kdy vládní hnutí předkládá fiktivní návrh státního rozpočtu, který neplatí asi o 100 miliard. To je naprostý chaos.“

Současně ovšem sněmovnou prošel pirátský návrh na zvýšení slevy na poplatníka, které znamená další výpadek příjmů státu. „Námi opakovaně navrhovaná změna byla paní ministryní financí odmítána s tím, že je na to třeba najít zdroje. A když návrh prošel, tak stejně dala souhlasné stanovisko k Babišovu návrhu, který v součtu dělá tu obrovskou sekeru,“ vysvětlila Richterová.

„Působilo to na mě tak, že se ministryně nedokázala s premiérem operativně domluvit, takže to bylo podle předem plánovaného scénáře, který ale byl velmi nepředvídavý a nezodpovědný,“ dodala.

Poslankyně věří, že zlepšení by se nyní mohlo podařit vyjednat v Senátu. „Správnou cestou je o něco upravit superhrubou mzdu – to jsme chtěli také, ale méně než Andrej Babiš – a potom zásadně valorizovat slevu na poplatníka, aby rostla s inflací.“