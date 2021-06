Demonstrace i dvě ztracené kartičky. Proč opoziční poslanci nestihli hlasování k novele o střetu zájmů?

Sněmovna měla ve středu mimořádně jednat o novele zákona o střetu zájmů. Projednat se měl například pirátský návrh, který by pro politiky zpřesnil zákaz vlastnit média nebo čerpat dotace. Zákonodárci ale nakonec neschválili program, takže schůze skončila už krátce po deváté ráno. Část opozičních poslanců z koalice SPOLU i uskupení Pirátů a STAN k důležitému hlasování vůbec nedorazila. Důvody se přitom různí. Anketa Praha 14:40 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlasování o nedůvěře v Poslanecké sněmovně. Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sněmovna kvůli poslancům ANO a KSČM neprojedná novelu o střetu zájmů, hlásaly ve středu titulky českých zpravodajských webů.

Jenže důvod, proč se mimo jiné nedostalo na pirátský návrh, který by pro politiky zpřesnil zákaz vlastnit média nebo čerpat dotace, byl jiný: k hlasování nedorazil dostatek opozičních poslanců.

Pro návrh programu hlasovalo 57 ze 142 přítomných. A k neschválení – vzhledem k aktuálnímu počtu lidí v sále – stačilo, že jej nepodpořili již zmínění zákonodárci vládního hnutí a komunistů.

Schůze tak po několika minutách skončila.

„Některé strany nedodaly dostatečný počet poslanců,“ uvedl k tomu Pirát Jakub Michálek. On je sám autorem pozměňovacího návrhu, který upřesňuje zákaz vlastnit média a přijímat dotace a investiční pobídky.

Ve svém projevu zřejmě narážel na kolegy ze dvou koalic, které aktuálně vedou předvolební průzkumy – SPOLU a uskupení Pirátů a STAN.

TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN mají celkově 23 poslanců, pro program schůze ale zvedlo ruku jen pět z nich. Část dalších se řádně omluvila, někteří ovšem hlasování nestihli. Co je zdrželo?

Hledání kartičky i toaleta

Například Helena Langšádlová (TOP 09) a Dana Balcarová (Piráti) měly problém se ztracenou hlasovací kartou.

„Je to tedy trapná výmluva. Já jsem běžela do sálu a myslela jsem si, že jsem si zapomněla kartičku v sekretariátu. Tak jsem běžela do sekretariátu a tam jsem ji hledala,“ vysvětlila Balcarová serveru iROZHLAS.cz důvod, proč se nepřihlásila k hlasování.

Hlas šéfa sněmovního klubu hnutí STAN Jana Farského chyběl kvůli tomu, že jednal s ministrem zdravotnictví za ANO Adamem Vojtěchem. „Není za tím nic jiného než moje blbost,“ kál se místopředseda Starostů a nezávislých.

Další zákonodárci se zpozdili například kvůli dopravě nebo protestům před sněmovnou. Občanský demokrat Karel Krejza se ale zdržel přímo v budově sněmovny – na toaletě. „Úplně lidsky jsem tam prostě nedošel. S kolegy jsem se pak potkal na chodbě, když odcházeli po hlasování. Beru to na sebe,“ řekl s tím, že se velice omlouvá.

Odpovědi dalších poslanců si můžete přečíst v anketě serveru iROZHLAS.cz.

Dana Balcarová

Piráti

„Je to tedy trapná výmluva. Já jsem běžela do sálu a myslela jsem si, že jsem si zapomněla kartičku v sekretariátu. Tak jsem běžela do sekretariátu a tam jsem ji hledala. Ve sněmovně jsem už byla. Prostě se to takhle přihodilo. Byla jsem si vyměnit respirátor, potřebovala jsem si vzít čistý, tak jsem běžela k nám do sekretariátu a takhle to dopadlo.“

Petr Bendl

ODS

„My jsme měli tiskovou konferenci a nešlo z ní utéct. Bylo to k zemědělství a životnímu prostředí. Než jsem stihl do sněmovny doběhnout, tak už bylo po hlasování. To je celé.“

Ondřej Benešík

KDU-ČSL

„Na hlasování jsem nebyl, protože se mi vyhodnocovaly testy na koronavirus. Zprávu jsem dostal v 9.03, takže jsem doběhl asi 20 sekund po hlasování. Na druhou stranu jsem nechtěl být v sále a být pozitivní. To prostě nevymyslíte.“

Jan Čižinský

KDU-ČSL

„Dojížděl jsem z Prahy 7, kde jsem měl mimořádnou radu. Prostě jsem do sněmovny nestihl dojet o pár minut. Mrzí mě to, jinak bych to podpořil. Není to žádný politický výraz, prostě jsem tam nezvládl dojet.“

Jan Farský

STAN

„Zapnul jsem se a v tu chvíli jsem řešil s ministrem Adamem Vojtěchem testování na táborech. Nestihl jsem přiběhnout zpátky k hlasovacímu zařízení, takže mi to tam nechalo, že jsem se zdržel. Není za tím nic jiného než moje blbost. Neuvědomil jsem si, které je to hlasování. Myslel jsem si, že je to hlasování o nějakých ověřovatelích zápisu. Byla to moje chyba.“

Marian Jurečka

KDU-ČSL

Předseda KDU-ČSL na dotaz do vydání článku neodpověděl.

Karel Krejza

ODS

„Nestihl jsem to. Zdržel jsem se na toaletě a úplně lidsky jsem tam prostě nedošel. S kolegy jsem se pak potkal na chodbě, když odcházeli po hlasování. Beru to na sebe.“

Martin Kupka

ODS

„Měl jsem pracovní povinnosti, které jsem bohužel nemohl přeložit. Řádně jsem se omlouval.“

Helena Langšádlová

TOP 09

„Byla jsem přítomna. Musím ale přiznat, že jsem se vracela pro kartu do kanceláře a nestihla jsem ji zastrčit. Je mi to líto, zúčastním se další schůze. Bylo to zásadní hlasování i pro mě, ale bohužel jsem opravdu nemohla najít kartu. Můžete se podívat na záznamy z kamer.“

Markéta Pekarová Adamová

TOP 09

„Nebyla jsem ještě přítomná, když se hlasovalo, a to z jednoho prozaického důvodu – že jsem se dostávala do práce o patnáct minut déle kvůli demonstraci před sněmovnou. Ti spoluobčané bohužel blokovali naše auto. Bývala bych i vystoupila, ale opravdu se nedalo dostat do sněmovny. Kdybych vystoupila, tak bych se mezi těmito lidmi neprodrala. Na to potřebujete ochranku. Možná nemám koule, ale opravdu jsem si na to netroufla. Sbíráme podpisy na svolání další mimořádné schůze na toto téma.“

Petr Pávek

STAN

Do vydání článku na dotaz neodpověděl.

Bohuslav Svoboda

ODS

„Byl jsem řádně omluven. Na schůzi jsem nebyl, protože jsem zkoušel při přijímacích zkouškách na lékařskou fakultu.“

Vlastimil Válek

TOP 09

„Ráno jsem ve sněmovně nebyl, protože jsem byl u zubaře. Vrtali mi zub. Přijel jsem až na desátou.“

Tomáš Vymazal

Piráti

„Bohužel jsem se zasekl v dopravě. Bylo mi to mými kolegy velmi jasně dáno najevo, že jsem u toho hlasování měl být.“