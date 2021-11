Partner nás podvedl. Je čas mluvit o rozvodu, říká k budoucnosti Pirátů a STAN europoslanec Peksa

Interní analýza Pirátů uvádí, že podíl na neúspěchu strany ve volbách má také koaliční partner – hnutí Starostové a nezávislí. „STAN smlouvu neporušilo. Analýza vytýká, že jsme doporučovali konkrétní kandidáty. Koaliční smlouva ale zakazovala výzvy ke kroužkování pouze kandidátům. Toto odmítám,“ reaguje senátor STAN Zdeněk Hraba. Praha 15:53 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Peksa (Piráti) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) ale trvá na tom, že analýza dokumentuje řadu příkladů, kdy Starostové vyzývali ke kroužkování svých kandidátů.

Porušilo hnutí STAN svou předvolební kampaní koaliční smlouvu s Piráty? Jak bude spolupráce stran pokračovat? Prostor mají Mikuláš Peksa (Piráti) a Zdeněk Hraba (STAN). Moderuje Karolína Koubová

A právě tím mělo hnutí STAN koaliční smlouvu porušit. „Nejkřiklavější případ je sám předseda pan Rakušan, který v den voleb vyzval ke kroužkování své asistentky,“ prohlašuje Peksa.

Příklad lídra STAN Hraba vnímá spíš jako velký risk. „Pan předseda ale neporušil koaliční smlouvu, protože nevyzýval ke kroužkování sebe, to je podstatný rozdíl. I pan Peksa podpořil některé kandidátky, koaliční smlouva ostatně připouštěla mikrotargeting na obou stranách.“

„Vít Rakušan neporušil koaliční smlouvu, protože nevyzýval ke kroužkování sebe, to je podstatný rozdíl.“ Zdeněk Hraba

Peksa souhlasí, že analýza hovoří i o Pirátech, kteří vyzvali ke kroužkování.

„I já jsem skutečně den před volbami usoudil, že ze všech stran se tahle mikrotargetingová kampaň STANU valí, koaliční smlouva se stala de facto rázem cárem papíru, takže nezbývalo než se bránit všemi dostupnými prostředky.“

„Koaliční smlouva byla myšlena jako dohoda o neútočení. Bohužel kampaňování proběhlo směrem dovnitř s cílem překroužkovat vlastního koaličního partnera. Než získat hlasy od těch ostatních. To je smutné, ale když jsem to zjistil, tak jsem reagoval takto a nestydím se za to,“ vysvětluje vlastní jednání europoslanec.

Společně do vlády?

O koaliční smlouvě Pirátů se Starosty se bude dál jednat, potvrzuje senátor. Obě strany se připravují na vstup do vlády s trojkoalicí Spolu, která se skládá z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

„Je důležité analyzovat, co se stalo a proč. Nemyslím si ale, že bylo nutné to dělat takto narychlo a ještě to zveřejňovat. To nepřispívá k růstu vzájemné důvěry koaličních partnerů. Říct si co a jak bylo, na to je dost času v dalších měsících nebo letech.“

„Je na pováženou, zda uzavírat další koaliční smlouvu, ve které by STAN figurovalo. Nedá-li se na partnera spolehnout, je to sebevražda.“ Mikuláš Peksa

„Ještě na jaře jsme při schvalování předchozí koaliční smlouvy pracovali s předpokladem, že podaná ruka Starostů platí,“ upozorňuje Peksa.

„Je na pováženou, zda uzavírat další koaliční smlouvu, ve které by hnutí STAN figurovalo, protože nedá-li se na koaličního partnera spolehnout, tak je sebevražda s ním uzavírat další dohody,“ říká s odkazem na vládní angažmá Pirátů.

V připravovaném kabinetu by měli mít Piráti, kteří ve volbách získali pouhá čtyři poslanecká křesla, tři ministry. O jedno ministra víc by měli mít Starostové, jimž volby vynesly třiatřicet mandátů. Potvrdil to třeba šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Senátor ujišťuje, že pokud bude dohoda na základních tématech a nastavení vlády, tak STAN spolupráci na vládní úrovni s Piráty vítá. „Pokud by to mělo znamenat rozepře, jaké jsme měli možnost vidět ve vládě Petra Nečase (ODS), tak by to bylo špatně.“

Případné rozhodnutí odejít do opozice je na Pirátech, konstatuje zástupce STAN. „Ale muselo by to být dojednáno v rámci koalice. Koaliční smlouva může být přejednána podle nové situace a na základě obou dvou stran, to možné je,“ připouští Zdeněk Hraba.

„I v životě lidském se stává, že se dva lidé, kteří si slibovali věrnost až do smrti, dostanou do situace, kdy jediným řešením je rozvod. Taková situace často nastává, pokud jeden z partnerů toho druhého podvede. Já se trochu bojím, že jsme se do této situace dostali, takže je třeba mluvit o tom, jak tento vztah ukončit. Protože nesplňuje předpoklady, se kterými byl uzavřen,“ shrnuje Mikuláš Peksa (Piráti).