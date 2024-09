Piráti potřebují spasitele, ale já jím nejsem, říká ministr Lipavský

Po volebním debaklu rezignoval v neděli večer předseda Pirátů Ivan Bartoš, společně s užším vedením strany. Piráti si tak v listopadu budou volit nové vedení. Jméno, které se s budoucím lídrem strany skloňuje nejčastěji, je Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí. Když Bartoš oznámil svou rezignaci, byl Lipavský v letadle do New Yorku, kde se zúčastní Valného shromáždění OSN. Pro Radiožurnál řekl, že na předsedu Pirátů kandidovat nechce. Rozhovor Praha 10:21 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co říkáte na rezignaci Ivana Bartoše a celého pirátského předsednictva?

Myslím, že je potřeba Ivanovi hlavně moc poděkovat za všechnu práci, kterou udělal pro Piráty a pro Česko. Vybudoval z ničeho stranu, která se zasadila bezprecedentním způsobem o boj proti korupci, oligarchům a za transparentnost. Obětoval tomu velkou část svého života, takže klobouk dolů, velké poděkování a teď je potřeba se dívat dopředu.

A byla ta rezignace namístě?

Nedokážu to posoudit, nebyl jsem součástí těch jednání. Ale v tuhle chvíli to beru jako fakt.

Mělo s Ivanem Bartošem skončit i celé vedení?

Ten problém je širší. Nelze neúspěch ve volbách házet jen na vedení strany. Strana musí projít proměnou. Myslím, že je zvláštní, že strana, která se prezentuje jako liberální a progresivní zároveň, není schopná přistoupit na určité vlastní reformy.

Co bude dál? Nehodláte třeba vy kandidovat na předsedu?

Nemyslím si, že jsem vhodný kandidát na předsedu. V tuto chvíli se věnuji práci ministra zahraničí. Navíc si myslím, že Piráti potřebují osobnost, která tu stranu sjednotí. A já už z určité zkušenosti vím, že takovou osobností nejsem.

Kdo by tedy měl být tím, kdo Piráty sjednotí, kdo by měl být předsedou nebo předsedkyní?

Myslím si, že strana potřebuje svého spasitele, ale ten nebo ta se musí o tu roli přihlásit sám. Nechci nikoho jmenovat.

‚Fórum bych klidně vypnul‘

Co myslíte, že Piráti potřebují v dalších měsících, aby byli ještě schopní se vzchopit po tomto velkém odchodu?

Podle mě je třeba udělat opravdu radikální kroky. Měli bychom přehodnotit věci, jako je internetová diskuse. Já bych fórum klidně vypnul, ničemu to nepomáhá. A myslím si také, že je potřeba se bavit o politické orientaci strany. Hodně nám škodí spojování s komunismem a ultralevicí. Pokud jsme liberální a do určité míry progresivní, tak tomu musí odpovídat i členská základna.

Vy tedy nechcete kandidovat na předsedu, ale jakou tedy vidíte svoji roli ve straně?

Dlouhodobě jsem členem republikového výboru, tam vznáším různé podněty, snažím se proměnit fungování strany. Na druhou stranu beru ten úkol, který mám, věnuji se zahraniční politice a myslím si, že z hlediska obnovy musí přijít někdo, kdo bude mít energii a vizi, za kterou Piráti budou stát.

A co vládní angažmá? I tady visí určité otazníky, jestli Piráti budou dál pokračovat ve vládě.

Je potřeba dotáhnout to, co máme rozpracované a co jsme voličům slíbili. V tomto smyslu si myslím, že bychom měli ve vládním angažmá pokračovat. Ani si nedovedu představit, jak bychom takový odchod zvládli.

I konkrétně u Ivana Bartoše? Když rezignoval na předsedu, měl by dál zůstávat na ministerstvu pro místní rozvoj?

To je debata, která musí proběhnout na širší bázi. Teď není prostor, abych komentoval personální složení vlády. V tuto chvíli naše vládní angažmá trvá, to je domluva na pětikoaličních stranách, má to bázi v Poslanecké sněmovně.

Je potřeba vyřešit otázku vedení Pirátské strany a následně se můžeme bavit o těchto otázkách. Určitě nějaká jednání proběhnou, ale abychom z toho okamžitě vyvozovali nějaké závěry vůči vládě, to si nemyslím, že je namístě.