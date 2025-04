Piráti v Pardubickém kraji schválili Zelené na své kandidátce. Celostátní dohoda ale zatím není

Jednání o možné kandidatuře Zelených na listinách Pirátů pokračuje, vyjednavači ale mají čas jen do konce příštího týdne. Zelení si přiznávají, že sami jsou bez šancí a mají tak velký zájem netříštit síly. Ze strany Pirátů ale cítí zdrženlivost. „Část Pirátů s námi jít nechce,“ říká spolupředsedkyně Gabriela Svárovská. V Pardubickém kraji už Piráti spolupráci schválili, klíčová ale bude dohoda na úrovni špiček obou stran. Původní zpráva Praha 6:00 15. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubický krajský lídr Pirátů Mikuláš Ferjenčík | Foto: MAFRA/Marie Stránská | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak již v březnu informovaly iROZHLAS.cz a Radiožurnál, i mezi proevropskými a liberálnějšími menšími stranami je touha se před volbami spojit a netříštit síly. Jednání mezi Piráty a Zelenými dál pokračují.

„Chceme spolupracovat, spojit se s liberálními a proevropskými stranami, které odmítají extremismus, xenofobii a rasismus. Cílem je přivést hlasy příznivců Zelených, což je zhruba 50–70 tisíc hlasů. Nejde o to na někoho se navěsit, ale aktivně pomoci tomu, aby hlasy Zelených nepropadly,“ vysvětluje spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská.

Chtějí Piráti dohodu?

Zeleným stále zůstávají dvě varianty postupu do voleb. Tou preferovanou je účast na pirátských kandidátkách, druhou spolupráce s menšími stranami jako je Volt, SEN 21, Budoucnost a další.

„Varianta s Piráty nám dává smysl. Je to programově nejbližší politická síla. Paralelně ale rozpracováváme spolupráci s menšími progresivními silami. Máme totiž určité signály, že část Pirátů s námi jít nechce,“ přiznává Svárovská.

Piráti totiž mohou být naladění proti spolupráci s tvrzením: „Když jsme se zbavili zelených v našich řadách, přece si teď nepřivedeme jiné zadními dveřmi zpátky na naše kandidátky.“

Zdeněk Hřib stranu na podzim přebíral s tím, že chce Piráty „vycentrovat“, která příliš nejde dohromady se spojenectvím se Zelenými.

„Žádná jednání na celostátní úrovni o koalici se Zelenými nebo jakoukoliv jinou stranou pro letošní volby do Poslanecké sněmovny nevedeme,“ říká Hřib. Ve skutečnosti by ale o předvolební koalici nešlo, jednotliví členové Zelených by se přidali na listiny Pirátů a pro vstup do Sněmovny by stačilo získat pět procent hlasů.

Podle Svárovské jde o pirátskou komunikační strategii. „Pirátský předseda sice říká, že nejednáme, ale slova ‚nemáme o vás zájem‘ řečena nebyla. Řekli nám, že o to zájem je, jednání probíhalo nebo probíhá ve všech krajích. Chápu to jako snahu nedávat tomuto vyjednávání příliš velký prostor,“ popisuje.

Cílem vyjednavačů Zelených je dohodnout pro své kandidáty „důstojná místa“. Už je přitom cítit časový pres. Piráti chtějí mít kandidátní listiny hotové k 1. červnu a nedělní jednání republikové rady Zelených zavázalo stranické špičky dojednat rámec případné dohody s Piráty do konce příštího týdne.

krajská předehra V loňských krajských volbách si podobnou spolupráci obě strany vyzkoušely ve dvou krajích. V Moravskoslezském kraji kandidoval za Piráty na 6. místě člen Zelených Ondřej Syrovátka, na Vysočině zase na 39. pozici Jiří Pykal. Ani v jednom případě se Piráti do zastupitelstva nedostali.

„Potřebujeme být na kandidátkách vidět, aby to dávalo smysl, být někde v první desítce. Abychom mohli přivést naše hlasy tam, kam patří, když sami nemáme šanci prorazit,“ vysvětluje spolupředsedkyně Zelených s tím, že zároveň od Pirátů čekají, že budou otevřeně komunikovat, že zelené voliče chtějí.

Pardubický souhlas

O víkendu už si možnou účast Zelených na svých kandidátkách odhlasovali pardubičtí krajští Piráti. „V Pardubickém kraji jsme deklarovali ochotu Zelené na kandidátce mít,“ potvrzuje lídr kandidátky Mikuláš Ferjenčík. Jde o pozice s čísly 5, 9, 15 a 18.

Podle informací iROZHLAS.cz a Radiožurnálu jde ale o jeden z hrstky krajů, kde k tomu zatím došlo.

„Aby celá dohoda dávala smysl, musí být celorepubliková, ale o tom se rozhodne na centrální úrovni,“ doplňuje Ferjenčík.

Za Piráty o dohodě vyjednává republikové předsednictvo, které tvoří předseda Hřib a jeho čtyři místopředsedové Martin Šmída, Hana Hajnová, Michal Bláha a Olga Richterová, kteří se a priori nebrání účasti různých osobností a odborníků mimo Pirátskou stranu.

Hřib k tomu ještě dodává, že krajské kandidátky jsou v kompetenci jednotlivých krajských sdružení. „V primárních volbách může u Pirátů kandidovat kdokoli, kdo získá podporu členské základny, v jednotlivých krajích tedy mohou být na kandidátních listinách jako jednotlivci i zástupci jiných politických subjektů stejně jako nestraníci,“ vyjmenovává.

Zelení však chtějí být na pirátských kandidátkách ideálně ve všech krajích či v jejich většině. „Když budeme v Pardubickém kraji a ne třeba tam, kde jsme nejsilnější, což je Praha a Středočeský kraj, tak to nebude fungovat. Zpráva pro voliče musí být jasná: Zelené najdete na kandidátkách Pirátů, Zelení ‚ozeleňují‘ pirátské kandidátky a zúčastníme se kampaně,“ uzavírá Svárovská.