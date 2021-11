Nedovedu si představit, že by ta vládla byla bez Pirátů, říká Michálek před výsledkem hlasování

Podpoří členská základna Pirátů vznikající vládní koalici, nebo se od ní odkloní? Bude pro ministry z Pirátské strany snadné prosazovat ve vládní koalici jejich programové cíle? A je i v současné situaci únosné schvalovat každé klíčové politické rozhodnutí celostranickým referendem? Před výsledkem hlasování v referendu Pirátské strany byl hostem Radiožurnálu Jakub Michálek. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:08 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koalice Piráti a Starostové | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Považoval byste rozhodnutí nejít do vlády za zradu voličů?

Já to nechci nazývat takovými, řekněme, emočně nabitým výrazy, ale já osobně to beru tak, jak se na nás obrací naši voliči, například volal 81letý pán z Mělníka, že nás volil, abychom šli do vlády, a ne, abychom byli další čtyři roky v opozici, protože ti lidé zkrátka chtějí, abychom prosadili ty volební sliby, které jsme jim dali, a taky si uvědomme, že pokud se bude řešit například situace seniorů a podobně, tak ti lidé očekávají, že splníme naše sliby, a nebude tedy čistě pravicová vláda, která bude v těchto oblastech snižovat. Respektive bude mít pomalé tempo růstu důchodů atd., takže oni by skutečně byli rádi, abychom uplatnili ty věci, se kterými jsme šli do voleb, tzn. protikorupční étos, středová politická strana, liberální postoje, to jsou všechno věci, které by se měly promítnout do toho programového prohlášení a zejména do faktického chování.

Pirát Michálek se nakonec ministrem pro legislativu nestane. Strana bude hledat nového nominanta Číst článek

Právě proto se ptám. Při tom všem, co říkáte, kdybyste nešli do té vlády, jestli byste to opravdu nebral jako zradu na voliče třeba na toho jedenaosmdesátiletého pána, o kterém jste před chvílí mluvil?

Já bych to nechtěl označovat takovýmto silnými termíny. Teď, když probíhá hlasování.

A hypoteticky, kdyby neuspěl návrh, abyste byli ve vládě, zůstal byste předsedou poslaneckého klubu?

To je výborná otázka a určitě bych se o tom poradil s kolegy v našem poslaneckém klubu, než bych vydával nějaká silná stanoviska, protože já jsem si vždycky zakládal i jako předseda zastupitelského klubu i poslaneckého klubu, že ten způsob nastavení práce produkuje kvalitní výsledky, že skutečně na všechno máme zpravodaje, a myslím si, že i ze strany veřejnosti to bylo velmi dobře hodnoceno, že náš poslanecký klub je pracovitý a že odvádíme dobrou práci. A měl bych určité pochybnosti, zda to v takovéto konstelaci můžeme zvládnout, a proto bych možná uvažoval o tom, že bych to předal někomu, kdo prosazoval třeba to stanovisko jít do opozice.

A mandát poslance byste si nechal?

Mandát vznikl volbami a i teď volá spousta lidí, kteří říkají, že je strašná chyba, že jsem netrval na své nominaci do vlády. Že si myslí, že třeba česká justice by potřebovala nový impuls, aby se někdo začal starat o věci, které se tam dlouho nepohybovaly, a to nejenom z řad veřejnosti, ale i z řad samotné justice, takže já to vnímám tak, že je potřeba ty sliby plnit. To je prostě pro mě priorita, tak jsem to bral vždycky, i když jsme byli v opozici, i když budu v koalici, já jsem připraven svými schopnostmi a zkušenostmi k tomuto přispět.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejsilnější opozice? Se čtyřmi poslanci nelze agendu stíhat. Ve vládě bychom měli víc lidí, míní Michálek

Mimochodem, když zmiňujete to, že jste se před tím hlasováním vlastně v noci ze čtvrtka na pátek vzdal toho, že byste mohl sedět ve vládě. Z toho, jak to říkáte, chápu dobře, že to nebylo úplně dobrovolné, že vás k tomu kolegové ze strany dotlačili?

Já jsem byl připraven, protože mám zkušenosti z legislativy, byl jsem předseda poslaneckého klubu, vyznám se v té oblasti, tak jsem byl připraven tu zodpovědnost převzít. Nicméně pohybujeme se v nějaké i vnitrostranické realitě a byly tam poměrně výrazný názor, že Piráti by se měli snažit zvýšit počet svých lidí v těch důležitých pozicích ministrů a poslanců a že by bylo lepší tam dát někoho mimo, a potom, co jsme se o tom poradili, tak jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. V zájmu toho, aby ta koalice uspěla, protože to považuju za věc, která je důležitá pro celou naši zemi.

Nedovedu si představit, že by ta vládla byla bez Pirátů a v podstatě i těch nějakých 510 000 voličů, kteří volili tu koalici Pirátů a Starostů kvůli Pirátům. Tím pádem by se ta vládní koalice těžko opírala o legitimitu. Měla by legitimitu nějaké přibližně třetiny voličů a celou dobu by to bylo napadáno. Já si myslím, že je to příležitost. Samozřejmě můžou vznikat konflikty a myslím, že v takových situacích má smysl bojovat za zájmy našich voličů a za zájmy České republiky, a nikoliv odcházet od té zodpovědnosti už takto předem.

Máte po volbách čtyři poslance. Setkal jste se někdy v povolebních jednáních s tím, že by vám to někdo z jiné koaliční strany připomněl ve stylu, abyste si s těmi čtyřmi poslanci moc nevyskakovali?

Já musím říct, že přímo nikoliv, což považuju za pozitivní. Nepřímo tam samozřejmě určité náznaky byly, od toho asi není jednoduché úplně odhlédnout.

Myslím si, že si všichni aktéři v té koalici uvědomují, že máme čtyři poslance a je to věc, se kterou pracujeme zcela transparentně. Holt ty volby dopadly tak, jak dopadly, kroužkovacím masakrem, a my jsme svým způsobem jako Pirátská strana sloužili jako živý štít před tou palbou, abychom ochránili demokracii v této zemi.

Což se nám povedlo, protože skutečně volby skončily tím, že koalice Pirátů a Starostů a koalice Spolu sestavily většinu v Poslanecké sněmovně. To byl klíčový cíl těch voleb.

Když se podíváme na volby do Poslanecké sněmovně místopředsedů minulý týden, tak vaše kandidátka Olga Richterová v prvním kole neuspěla. Získala jen 95 hlasů, tedy méně, než bylo při volbě v tu chvíli v sále koaličních poslanců. Sama paní Richterová řekla, že chce věřit tomu, že to byla chyba a ne záměr. Vy si myslíte, že to byla chyba, nebo to byl nějaký vzkaz z koalice?

To já opravdu nevím.

A vás to nezajímá jako předsedu poslaneckého klubu?

Vyplňování volebních lístků je takové složitější, že musíte zakroužkovat ty, které volíte, a zakřížkovat ty, které nevolíte.

Na druhé straně u ostatních kandidátů to zjevně i ti nováčci zvládli, protože zbývající koaliční kandidáti prošli už v prvním kole, zatímco paní Richterová ne. Tak proč tu chybu udělali zrovna jen u paní Richterové?

Není to úplně tak, jak to říkáte, protože tam byl nějaký počet neplatných lístků. To znamená, že ti jiní kandidáti mohli mít podporu od opozice.

Vy si myslíte, že kandidáta ODS zvolili poslanci ANO nebo SPD?

Tímto způsobem to nedovedu rozklíčovat. Mohlo to být nedopatření a mohlo to být také zbytečné gesto.

Pro vás to není důležité, jestli to bylo gesto?

Pokud to bylo gesto, tak to bylo zbytečné. Myslím si, že důležitý je výsledek. Je to samozřejmě věc, která může vypovídat o určité politické kultuře, ale ať si každý volič udělá názor sám.

Proč trvá pirátské hlasování o vstupu do vlády čtyři dny? A co rozhodne, jestli budou Piráti spolupracovat se Starosty příští rok v komunálních volbách? Poslechněte si celý rozhovor s Jakubem Michálkem.