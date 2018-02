Chceme lidem otevřít sněmovnu, mohli by připomínkovat zákony, říká předseda Pirátů

Piráti chtějí zapojit veřejnost do přípravy zákonů prostřednictvím projektu Občanská sněmovna, který má zprůhlednit legislativní proces. „Většina lidí vůbec neví, jak se schvalují zákony. Účelem je ukázat, jakým způsobem legislativa prochází Poslaneckou sněmovnou a kdo se k ní vyjadřuje. A také chceme, aby to lidé mohli komentovat a připomínkovat. Jsou věci, kde by nás zajímala zpětná vazba od většího množství lidí,“ říká za Piráty Ivan Bartoš. Praha 17:46 20. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš ve studiu | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Například Hospodářská komora podle zákona připomínkuje veškeré legislativní návrhy týkající se daní nebo podnikání. Do zákonodárného procesu ale vstupují i další organizace, například telefonní operátoři, a Piráti do něj proto chtějí vnést řád a transparentnost.

„Slíbili jsme, že otevřeme Sněmovnu. Pirátská strana vznikla na principech participativní demokracie, tedy zapojování lidí do aktivit. Naproti tomu přímá demokracie vůbec neznamená, že člověk je nějakým způsobem informován,“ doplňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Dlouhodobým cílem Pirátské strany je, aby lidé využívali svá stávající práva, tedy obracet se na zákonodárce a být aktivní v obecních zastupitelstvech. „Nesnažíme se o dekompozici zastupitelské demokracie. Mandát zákonodárce ale vyžaduje sebevzdělávání a práci na denní bázi,“ zdůrazňuje. „Politická elita si myslí, že do politiky nemá nikdo kecat, a hází na Piráty špínu, že jsme populisté.“

Politická elita musí komunikovat

Politolog Jan Bureš v návrhu Pirátů spatřuje vedle pozitiv i negativa. „Je pravda, že povědomí občanů o fungování politických institucí je dost nízké. Ale je otázka, zda by politici měli občany více angažovat, nebo je cestou spíše politické vzdělávání ve školách,“ zamýšlí se.

Ve standardním systému politických stran by to podle něj mělo být tak, že odborná a politická debata o návrzích probíhá především uvnitř stran samotných. „Jedna věc je vyslechnout si nejrůznější názory, ale něco jiného je vytvořit oficiální stanovisko strany, které by mělo vycházet z programu a zájmů voličů,“ podotýká Bureš.

„Zákony má schvalovat zvolená politická elita, samozřejmě ale musí komunikovat se společností. Poslanci a senátoři mají zastupovat zájmy voličů a kvalifikovaně rozhodovat, “ myslí si.

Připouští, že čím více lidí a organizací se zapojí do debaty o zákonech, tím lépe. „Klasický lobbing funguje tak, že si vyslechnete jen toho, kdo za vámi přijde. Piráti to chtějí otočit a sami oslovovat instituce a veřejnost. Ale riziko je v tom, jak je budou vybírat a na koho se obrátí,“ varuje politolog.