Členové Pirátské strany si v Brně volí nové vedení. Řešit budou i stovky žádostí o členství ve straně

Piráti mají podle šéfa strany Ivana Bartoše v příštích volbách šanci na ještě větší úspěch. Řekl to na celostátním fóru v Brně, kde v sobotu obhajuje svou funkci. Nikdo jiný se o post předsedy Pirátské strany neuchází, změnu ale možná čeká osazenstvo místopředsednictva. Kromě toho Piráti řeší i proměnu a rozšiřování strany. Po úspěšných sněmovních volbách žádá o členství přes 500 lidí. Zhruba stejný počet členů Piráti dosud mají. Brno 9:46 6. 1. 2018 (Aktualizováno: 10:53 6. 1. 2018)

Ivan Bartoš do čela strany usedl krátce po jejím založení v roce 2009 a s dvouletou přestávkou ji vede dodnes. Po loňském vstupu do Sněmovny je podle něj největším úkolem to, aby se na aktivní politice mohl podílet každý z víc než pěti set členů strany.

Poslechněte si co říkal předseda Pirátů Ivan Bartoš o sobotním sjezdu v Brně v ranním vysílání Radiožurnálu

Že se nyní nenašel žádný protikandidát nevnímá jako mínus. „Jsme přesvědčeni, že ke změnám na předsednických postech ve stranách dochází, když něco nefunguje, když strana ztrácí voliče nebo jsou nějaké kauzy ve vedení,“ řekl Bartoš ve vysílání Radiožurnálu. Podle něj by změna předsedy nebyla v zájmu Pirátské strany.

Díky internetu se hlasování bude moci zúčastnit celá členská základna čítající 530 lidí. „V momentě vyhlášení volby i lidé, kteří jsou na místě, nezvedají ruku, ale budou přihlášeni do systému a v tom daném časovém horizontu odhlasují elektronicky jak v sále, tak kdokoliv z členské základny kdekoliv na světě,“ vysvětlil Radiožurnálu šéf pirátů Bartoš.

Ivan Bartoš ve své kandidátské řeči: měli bychom mířit k tomu, abychom za 4 roky porazili Andreje Babiše. @Radiozurnal1 pic.twitter.com/zWyzqcyivM — Tomáš Jelen (@Tomas_Jelen) 6. ledna 2018

Ve svém nominačním projevu nabídl straníkům hlavně pokračování své práce. Po loňském úspěchu ve sněmovních volbách chce, aby se na aktivní politice mohl podílet každý z víc než pěti set členů strany.

V současné době pasoval Bartoš stranu do role konstruktivní opozice. „I ta opoziční práce, když se dělá dobře, tak se nakonec přetaví v hlasy a Pirátská strana roste,“ prohlásil Bartoš ve své řeči. Věří, že za 4 roky by mohli porazit i hnutí ANO a zapojit se do sestavování vlády.

„V následujícím volebním období, pokud budeme pracovat tak, jak jsme voličům slíbili, tak máme šanci na to v dalších volbách výrazně uspět a porazit i třeba nyní nejsilnější hnutí ANO. Je to cílem, měli bychom se podílet aktivně na sestavování vlády v dalším volebním období,“ řekl v projevu Bartoš.

Osobní setkání s novými uchazeči

Piráti řeší také to, jak naloží s víc než 170 miliony korun, které získali po úspěšných volbách jako státní příspěvek. Na programu celostátního fóra jsou i změny stanov a upřesňování politického programu.

S přílivem nových lidí se bude muset podle Bartoše přizpůsobit způsob komunikace mezi jednotlivými členy nebo technické řešení různých hlasování. „Jedna z důležitých věcí je to, že máme teď přes tisícovku zájemců o členství. Pirátská strana poroste a my ji chceme přetransformovat v celostátní stranu, která má tisíce členů,“ adresoval Bartoš ve vysílání Radiožurnálu množství nových přihlášek o členství ve straně.

Podle místopředsedy Jakuba Michálka každého uchazeče osobně prověří. „Nechceme, aby to bylo zneužito k tomu, že k nám přijdou nějací převlékači kabátů nebo oportunisti,“ přiblížil Radiožurnálu Michálek důvod osobních setkání.

„Právě na takových setkáních se dá probrat co je ten člověk zač, proč se chce přidat, co za ním stojí. Potřebujeme, aby se k nám přidávali poctiví, talentovaní lidi, kteří chtějí v České republice něco změnit,“ dodává místopředseda Pirátské strany.

Piráti se v současnosti zabývají také nadcházející volbou nového prezidenta. Jak řekl Radiožurnálu místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa, strana nejspíš jednotně nepodpoří žádného z prezidentských kandidátů.

„Já i někteří kolegové budeme v průběhu následujícího týdne individuálně vyjadřovat podporu některým kandidátům, ale nemyslím si, že na to budeme mít nějaké podobné usnesení,“ upřesnil Peksa.