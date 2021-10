‚Cílem je účastnit se vlády.‘ Piráti chtějí dál jednat s koalicí Spolu, někteří by ale šli do opozice

Na Fóru Pirátské strany se rozpoutala diskuze, zda by partaj měla jít do opozice. Podle členů vedení a poslanců, které server iROZHLAS.cz oslovil, by ale Piráti měli pokračovat v povolebních jednáních s koalicí Spolu. Že by pro ně byla lepší opoziční práce, naznačila jen senátorka Adéla Šípová. „Od voličů jsme ten mandát nedostali a legitimita by byla nízká,“ říká v anketě. ANKETA Praha 6:15 11. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš po zvolení předsedou Pirátů na sjezdu v Ostravě. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Směřujme do opozice. Buďme ale opozicí konstruktivní,“ volá na pirátském fóru člen strany a zastupitel Prahy 9 Petr Daubner. Strana totiž podle něj nemůže hrát v novém kabinetu důstojnou roli, protože ve volbách získala pouhé čtyři mandáty. Ve sněmovně ji zastoupí Ivan Bartoš, Klára Kocmanová, Jakub Michálek a Olga Richterová.

Členové vedení strany a poslanci, které server iROZHLAS.cz oslovil, ale s Daubnerovým názorem nesouhlasí. Piráti podle nich podepsali koaliční smlouvu s hnutím STAN a měli by ji dodržet.

„Měli bychom usilovat o pozice ve vládě. Rozhodně bychom měli usilovat o to, aby programové prohlášení vlády obsahovalo co nejvíc z našeho programu. Je to i program Starostů,“ míní například místopředseda strany Vojtěch Pikal.

Podobně se na povolební situaci dívá i poslanec Jakub Michálek. „Myslím si, že v situaci, kdy jsme řekli, že naším cílem je účastnit se vlády a prosadit náš program, by bylo špatné teď utéct od důvěry, kterou nám lidé dali,“ odpověděl v anketě serveru iROZHLAS.cz.

V jednáních s koalicí Spolu by pokračovala také nově zvolená poslankyně Klára Kocmanová. „Kandidovali jsme s tím, že budeme prosazovat náš program. Teď pracujeme na tom, aby se tak stalo,“ řekla.

Jiný názor má ale například senátorka za Piráty Adéla Šípová. Podle ní by se strana měla spíš věnovat opoziční práci. „K účasti ve vládě jsem spíš rezervovaná, protože jsme od voličů ten mandát nedostali a legitimita by byla nízká. Takže se domnívám, že bychom se měli spíše držet opozičních pozic, to je můj názor,“ odpověděla v anketě.

Poslanec Ondřej Profant v sobotním rozhovoru varoval hlavně před spoluprací s ODS. „Je to velmi konzervativní strana a my s ní konzervativní hodnoty nesdílíme. Budeme o tom muset jednat uvnitř strany,“ prohlásil.

Přečtěte si celé odpovědi v anketě.

Klára Kocmanová

nastupující poslankyně

„Jednání probíhají. Včera jsme podepsali memorandum společně se Spolu. Kandidovali jsme s tím, že budeme prosazovat náš program. Teď pracujeme na tom, aby se tak stalo.“

Martin Kučera

místopředseda strany

„Já bych především upozornil, že v naší koaliční smlouvě s hnutím STAN je jasně řečeno, že půjdeme společně do vlády nebo společně do opozice. Pokud nedojde ke změně koaliční smlouvy, tak jsou karty dané tímto směrem. Není tam prostor pro názory, ale měli bychom jednat tak, jak bylo dohodnuto, protože své závazky dodržujeme.“

Jakub Michálek

poslanec

„Řekli jsme, že budeme mít společný postup se Starosty. Primární věc pro mě je probrat to s nimi. Myslím si, že v situaci, kdy jsme řekli, že naším cílem je účastnit se vlády a prosadit náš program, by bylo špatné teď utéct od důvěry, kterou nám lidé dali.“

Vojtěch Pikal

místopředseda hnutí a končící poslanec

„Budeme to ještě podrobně diskutovat, protože o tom budou primárně rozhodovat čtyři zvolení poslanci. Jsem určitě pro to, abychom se jednání o vládě zúčastnili, protože jsme podepsali memorandum s hnutím STAN. Měli bychom usilovat o pozice ve vládě. Rozhodně bychom měli usilovat o to, aby programové prohlášení vlády obsahovalo co nejvíc z našeho programu. Je to i program Starostů.“

Adéla Šípová

senátorka

„K účasti ve vládě jsem spíš rezervovaná, protože jsme od voličů ten mandát nedostali a legitimita by byla nízká. Takže se domnívám, že bychom se měli spíše držet opozičních pozic, to je můj názor. Teď by měla proběhnout nějaká diskuze. Klíčová věc, která se teď musí řešit, je koaliční smlouva s hnutím STAN. Nevím, jak je to tam přesně uvedeno, takže nejsem úplně kompetentní se k tomu vyjádřit. Zároveň si ale myslím, že nastala taková situace, která ve smlouvě nebyla vůbec předvídaná.“

Petr Třešňák

končící poslanec

„Měli bychom pokračovat podle platné koaliční smlouvy se Starosty.“