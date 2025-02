Piráty povede do sněmovních voleb Hřib. V kampani se chce zaměřit na krizi bydlení i modernizaci státu

Do podzimních sněmovních voleb povede Piráty jejich předseda Zdeněk Hřib. Ve volbě lídra mu na zasedání celostátního fóra ve Zlíně dali přednost před senátorkou Adélou Šípovou. Hřib chce kandidovat v Praze, kde je primátorovým náměstkem. Od bývalého předsedy Ivana Bartoše dostal po zvolení černý štít s logem Pirátů nazvaný Štítem proti dezinformacím. Hřib slíbil silný tah ve volební kampani. Zlín 11:37 15. 2. 2025 (Aktualizováno: 12:00 15. 2. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Hřib na celostátním fóru pirátské strany ve valašském kroji | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: Profimedia

Pro Hřiba hlasovalo 492 z 643 hlasujících členů strany. Šípovou zaškrtlo 301 Pirátů. Protože ke zvolení bylo třeba získat víc než polovinu hlasujících, plánované druhé kolo volby se neuskutečnilo. Vedle zhruba 200 Pirátů, kteří přijeli do Zlína, hlasovali další online.

Hřib po zvolení uvedl, že udělá vše pro to, aby Piráti dosáhli co nejlepšího výsledku. „Naše cíle jsou jasné - chceme dvouciferný výsledek, podobně jako v roce 2017. Piráti ještě neřekli poslední slovo a jsme zpátky v plné síle,“ řekl. V roce 2017 získali Piráti 22 mandátů.

Piráti se podle Hřiba chtějí v kampani zaměřit na tři hlavní pilíře: řešení krize bydlení, snižování životních nákladů a modernizaci státu. Další prioritou je modernizace státní správy a odstranění zbytečné byrokracie.

„Je potřeba konečně rozhýbat stagnující ekonomiku, investovat do vzdělávání a podpořit mladé rodiny,“ dodal. Plánuje například analýzu nákladů na bydlení a na jejím základě opatření k větší dostupnosti bydlení pro mladé tak, aby nemuseli čekat na dědictví.

Šípová poděkovala po zveřejnění výsledků voleb za důvěru. „Hlasů není málo, velmi se jich za to vážím. Je dobře, že byl lídr zvolen v prvním kole, je to silný mandát,“ uvedla Šípová. Dodala, že si váží také toho, že je pro Piráty samozřejmostí pustit do boje o tyto pozice ženu. Požádala rovněž krajské organizace, aby ženy umisťovaly i do čela svých kandidátek.

Pirátům, které nyní ve Sněmovně reprezentují čtyři poslanci, nyní průzkumy veřejného mínění připisují zhruba sedm procent.