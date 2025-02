Pisárecký tunel v Brně uzavřela na dvě hodiny nehoda autobusu a dvou aut. Na místě byli čtyři zranění

Influencerka u soudu připustila, že ve videu hajlovala. Soud stíhání zastaví, pokud zaplatí 50 tisíc

„Chtěla bych se ještě jednou omluvit. To, co je v obžalobě, je pravda. Celá situace mě mrzí. Myslím to vážně. Nemělo se to stát. Jsem si vědoma viny,“ řekla v úterý před soudem Gelnarová.