Do roku 2022 má vzniknout v Písku dům pro nápravu podmíněně propuštěných vězňů. Místní mají obavy

Podmíněně propuštěným vězňům má v budoucnu pomáhat s návratem do běžného života probační dům. První podle Probační a mediační služby vznikne v jihočeském Písku do roku 2022. V zařízení bude celkem 20 míst. Vznik dalších probačních domů ale zůstává nejistý - ministerstvo chce počkat, jak se první osvědčí. V současné době fungují tato zařízení třeba ve Velké Británii, Norsku nebo Kanadě. Reportáž Písek 9:48 26. listopadu 2019

Na okraji Písku stojí naproti masokombinátu patrová budova, kterou dřív využívali místní hasiči. Právě tady by se měli podmíněně propuštění učit, jak opět žít na svobodě.

„Já bych se toho nebál, každý má právo udělat nějakou blbost. Když budou chtít se začlenit, tak proč ne. Člověk, který se chce začlenit, tak nebude páchat další trestnou činnost,“ myslí si Pavel, který žije nedaleko.

Reportáž o novém probačním domě v Písku

Na ulici potkávám taky Jitku, která má malé děti. „Nejsem zrovna nadšená, že to tady bude celkem blízko takhle zástavby, kde žijí normálně obyvatelé. Máme z toho strach. Z kriminality,“ vysvětlila Radiožurnálu.

„Tohleto jsem vůbec netušila, že tady mezi námi pobíhají. Přeci jenom tady pokud to tak vezmu, budou pod dohledem určitě. Pokud budou pracovní příležitosti, tak se třeba i líp zaklimatizují. Má to i své proto a proti,“ dodá ale poté, co se dozví, že v Písku se i nyní pohybuje zhruba třicet až čtyřicet podmíněně propuštěných.

Radnice to neovlivní

Místostarosta Písku Petr Hladík z KDU-ČSL řekl, že radnice nemůže záměr výrazně ovlivnit. Rada města ho vzala na vědomí, ale požádala o splnění některých podmínek. Mimo jiné chce, aby probační služba seznámila s projektem veřejnost, přiblížil Hladík.

„Druhou věcí bylo, aby probační služba zajistila bezpečí, aby zajistila motivaci těch lidí, kteří tam budou bydlet a práci, a vůbec soužití s tím okolím,“ pokračoval. Probační a mediační služba slíbila, že všechny požadavky města splní.

Bývalá hasičárna je ve vlastnictví státu a v nejbližší možné době by si ji služba měla převzít. O umístnění podmíněně propuštěných do zařízení budou rozhodovat soudy. Určí taky to, jak volný režim budou mít. Odsouzení tam stráví maximálně půl roku a pracovat budou mimo zařízení, vysvětlila ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

„Tam je potřeba, aby ten člověk opravdu velmi rychle nastoupil do toho režimu, chodím do práce, musím vstávat. My se budeme snažit, aby si ti lidé velmi rychle obnovili vztahy a taky vztahy ke své rodině. Cílem je, aby lidé z věznice byli propuštěni bezpečně. Tady pobyt v probačním době zvyšuje tu bezpečnost jak pro toho člověka, tak pro jeho okolí a pro veřejnost,“ řekla.

Odsouzení budou mít večerku. Budou si muset sami taky prát, uklízet, nebo se stravovat. Kromě jídla a věcí, které potřebují, si budou hradit i část nákladů za ubytování.

Zkušenosti z Ostravy

Testovací probační dům existoval před třemi lety v Ostravě a podle probační služby se osvědčil. Plánovala, že po republice vnikne několik takových zařízení. Ministerstvo spravedlnosti o tom ale chce rozhodnout až po dvou letech zkušeností z Písku, vysvětlil mluvčí resortu Vladimír Řepka.

„A když se prokáže významný vliv na snižování recidivy, budeme usilovat o otevření podobných zařízení ve více lokalitách. V závislosti na finančních možnostech státního rozpočtu, počítáme v případě úspěchu projektu v Písku vybudovat až čtyři probační domy do roku 2025,“ popsal.

Projekt v Písku bude financovaný z norských fondů. Rekonstrukce budovy včetně dvouletého provozu by měla vyjít na přibližně 20 milionů korun. Vzhledem ke stavebním úpravám se otevření probačního domu plánuje nejpozději na jaře roku 2022.