Písemný rozsudek nad Ferim je hotový. Exposlanec brzy dostane výzvu k nástupu do vězení

Odvolací soud v Praze dokončil písemné vyhotovení rozsudku nad Dominikem Ferim. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Barbora Bílková. Exposlanec má jít za znásilnění na tři roky do vězení, spis podle Bílkové v nejbližších dnech dostane obvodní soud. Ten by měl následně Ferimu poslat jak rozsudek, tak i výzvu k nástupu do výkonu trestu. Praha 17:04 9. května 2024

Dominik Feri od začátku vinu odmítal, soud ho ale na konci dubna i tak poslal pravomocně do vězení. Bývalý politik tehdy řekl, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu, to ale nemá odkladný účinek. Feri tak brzy dostane spolu s písemným vyhotovením rozsudku i výzvu k nástupu do výkonu trestu.

Odvolací senát Městského soudu v Praze v čele se soudcem Liborem Vávrou v dubnu potvrdil ve Feriho případě tříletý nepodmíněný trest. Ztotožnil se tak s prvoinstančním rozsudkem a exposlancovy důvody pro odvolání zamítl.

Soudce ve zdůvodnění zdůraznil, že sice nedošlo k žádnému fyzickému násilí, ale Feri zneužil bezbrannost obětí. „Souhra okolností, která ovšem byla vytvořená panem Ferim, vedla k tomu, že postavení obětí bylo v danou chvíli velmi zeslabené,“ řekl soudce.

Pražský městský soud navíc vyhověl zmocněnkyni obětí, která pro klientky požadovala vyšší náhradu škody. Původní verdikt totiž počítal s odškodněním 510 tisíc korun pro všechny tři dívky dohromady.

Obvodní soud pro Prahu 3 Feri zkritizoval například za to, že se dostatečně nevypořádal s existující judikaturou. To ale předseda Vávra odmítl, prvoinstanční rozsudek označil za „podrobný a dobře vypracovaný“.