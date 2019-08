V Českém ráji hledají viníky, kteří měli poškodit pískovcovou skálu. Hrozí jim pokuta až 100 tisíc korun

Kvůli poškozené pískovcové skále v nejchráněnější oblasti zahájili v Českém ráji správní řízení. Rozhodnuto by mohlo být do měsíce. Serveru iROZHLAS.cz to v pondělí řekl šéf správy chráněné krajinné oblasti Jiří Klápště. Mladá Boleslav 14:20 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poškozená skála, jak ji v úterý vyfotili správci Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Hluboké, velké poškození je viditelné uprostřed snímku | Zdroj: CHKO Český ráj

Správní řízení vede správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj proti konkrétní osobě. O koho jde, ale není jasné.

Pokud správa bude mít dostatek důkazů a vinu prokáže, hrozí danému člověku i pokuta. Za přečin podobného rozsahu pokuta to může být až 100 tisíc korun. Následně se pak může odvolat k ministerstvu životního prostředí.

Poškozenou pískovcovou skálu objevili správci koncem července. Někdo do ní podle nich vyryl nápis, který později neodborně odstranil.

Nápis se přitom objevil v rezervaci Příhrazské skály, která spadá do první zóny ochrany, jež zahrnuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami.

Správci Českého ráje pak na svém oficiálním facebooku zveřejnili fotografii dvou lidí s podobně velkým nápisem, která se měla objevit na sociální síti Instagram na profilu nazvaném Lifefamilypassport.

Mužem na daném snímku by měl být podnikatel Roman Toušek s ženou, který ale jakékoli provinění odmítl.

„Cestujeme už několik let a chováme se opravdu s respektem. Někdo měl zájem zlikvidovat naše stránky tímto stylem, že stáhl naši fotku a použil Photoshop nebo něco. Nelíbí se nám to a otravuje nás to,“ uvedl před časem pro iROZHLAS.cz.

Redakce ho zároveň oslovila s žádostí o vyjádření ke správnímu řízení, které zahájila správa chráněné krajinné oblasti. „Vše jsme řešili s CHKO osobně, vše mají k dispozici,“ uvedl. Bližší informace nesdělil s vysvětlením, že má jednání.

Někteří lidé na sociálních sítích také upozorňovali, že by nápis mohl být pouze fotomontáží. To ale Klápště již před časem odmítl. Podle stop se prý dá usuzovat, že šlo o tento konkrétní nápis.

„Rozsah více méně odpovídá tomu rozsahu, který je na té fotografii. A je tam i pozůstatek po tom vyznačeném roce 2019. Nelze na 100 procent říct, že tam byl tento nápis, ale ty indicie jsou celkem jasné. Je to čerstvě odstraněno. Není to záležitost týdnů nebo měsíců, že by tam někdo vyryl nebo odstranil nějaký nápis, ale je to čerstvá věc,“ konstatoval.



Správa zároveň na facebook dodala fotografii, která má dokládat, že nápis na skále skutečně byl. Také u ní ale někteří uživatelé zapochybovali, zda ji někdo nevytvořil v grafickém programu jako Photoshop.