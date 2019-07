V honbě za lajky poškodili pískovcové skály, vyryli tam svůj podpis, stěžují si v Českém ráji

Pískovcovou skálu v nejchráněnější oblasti Českého ráje někdo poškodil. Vyryl do ní nápis, který později neodborně odstranil. Fotografie s podobně velkým nápisem se měla později objevit na sociálních sítích. Informoval o tom ve středu šéf správy chráněné krajinné oblastí Jiří Klápště. Podnikatel Roman Toušek, který má na daném snímku být, ale nařčení odmítl. Podle něj ho chce někdo poškodit. Mladá Boleslav 12:57 31. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poškozená skála, jak ji v úterý vyfotili správci Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Hluboké, velké poškození je viditelné uprostřed snímku | Zdroj: CHKO Český ráj

„V sobotu večer jsme obdrželi podnět od jedné ženy na facebooku, ve kterém nám popisovala poškození skal. Následně v úterý jsme se jeli na místo podívat a zjistili jsme, že popsaný nápis už tam více méně není, byl nešetrným způsobem vydřen a skála byla poškozena,“ popsal pro server iROZHLAS.cz vedoucí správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

Nápis se podle něj objevil na pískovcové skále v rezervaci Příhrazské skály. Oblast přitom spadá do první zóny ochrany, která zahrnuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami.

CHKO Český ráj pak na svém oficiálním facebooku zveřejnil fotografii s podobně velkým nápisem, která se měla objevit na sociální síti Instagram. Snímek a daný instagramový účet jsou nyní nedostupné.

„Zkrátka někteří z nás v honbě za lajky na sociálních sítích nebo v domnění, že to ocení budoucí generace, ryjí svoje podpisy do pískovcových skal. Ti extra arogantní či extra hloupí se u svých výtvorů vyfotí a dopíšou srdceryvný příběh o svém dobrodružství,“ stojí na facebooku CHKO.

Po graffiti na Karlově mostě zůstaly zbytky barvy. Restaurátoři budou muset památku dočistit Číst článek

Někteří lidé ale na sociálních sítích upozornili, že by nápis mohl být pouze fotomontáží. To ale Klápště odmítá. Podle stop se podle něj dá usuzovat, že šlo o tento konkrétní nápis.

„Rozsah více méně odpovídá tomu rozsahu, který je na té fotografii. A je tam i pozůstatek po tom vyznačeném roce 2019. Nelze na 100 procent říct, že tam byl tento nápis, ale ty indicie jsou celkem jasné. Je to čerstvě odstraněno. Není to záležitost týdnů nebo měsíců, že by tam někdo vyryl nebo odstranil nějaký nápis, ale je to čerstvá věc,“ konstatoval.

A škoda? Ta finanční se podle něj nedá odhadnout. „Skály jsou jedním ze zásadních předmětů ochrany CHKO Český ráj. Jde tak spíše o morální prohřešek a poškození fenoménu skal, nikoli finanční, protože toto nejde vyčíslit,“ dodal Klápště a zároveň vyzval lidi, aby nepoškozovali nádherná místa Česka.

Server iROZHLAS.cz se pokusil dvojici z fotografie dohledat, mužem na snímku by měl být podnikatel Roman Toušek. „Ano, byli jsme v těch místech. A podobnou fotku jsme tam měli, ale bez toho spodku. Pak jsme ji odebrali. Chápu, že lidi chtějí senzace, ale už nás to otravuje,“ řekl.

A zároveň odmítl, že by skály poškodili. „Stránky máme už dlouho, cestujeme už několik let a chováme se opravdu s respektem. Někdo měl zájem zlikvidovat naše stránky tímto stylem, že stáhl naši fotku a použil Photoshop nebo něco. Nelíbí se nám to a otravuje nás to,“ dodal.

Poničení miliony let starých skal

„Lidé, kteří zasahují do těch skal, si vůbec neuvědomují, že pomáhají k destrukci skal, které se tady vytvářejí miliony let, protože do těch rytin poškození vniká voda, dochází k erozi a skály se velmi devastují. Ten proces je rychlý, skála to pocítí velmi výrazně,“ vysvětlil Klápště.

Vandal poškodil Prachovské skály barevnými spreji. Škoda je nevyčíslitelná Číst článek

A doplnil, že poškozené skály se velmi špatně zachraňují. „Jakýkoli zásah je riskantní. Může se stát, že takový zásah bude horší než ta rytina samotná,“ přiblížil.

Správa celý případ prověřuje, případného pachatele může potrestat i bez pomoci policie.

„Uvidíme, jak to šetření bude probíhat. Ale máme nástroje, jak můžeme konat sami, nepotřebujeme policii. V momentě, kdy se něco takového stane, jde o přestupek. Můžeme s tím dotyčným pachatelem zahájit řízení a udělit mu sankci. Pokud by to byla škoda velkého rozsahu, tak by to byl trestný čin a postupovali bychom v součinnosti s policií,“ uzavřel Klápště.