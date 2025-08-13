Pít hodně vody, chránit se před sluncem a vyhýbat se fyzické námaze. Vedra nepodceňujte, radí experti
Čeká nás čtyřdenní vlna veder. Od středy začíná platit výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, skončit by měla v sobotu. Horko bude postupně gradovat – ve středu bude na většině území Česka přes 31 stupňů Celsia ve stínu, v dalších dvou dnech přes 34 a v nížinách výjimečně i 37 stupňů. Až během soboty se má začít od západu ochlazovat.
Vlna veder je zavedený termín, se kterým pracují meteorologové a klimatologové. Znamená to samozřejmě něco jiného pro Fina a pro Španěla. Vlna veder nastává pro různé regiony při různých teplotách. Náš hydrometeorologický ústav používá definici, že jde o nejméně tři za sebou jdoucí dny, kdy teplota přesáhne 30 stupňů.
Odborníci lidem nejčastěji rad pít dostatek tekutin, vyhýbat se velké fyzické námaze a nepohybovat se na přímém slunci, především přes poledne. A když musíte, tak se chránit a ochlazovat. Doporučují také dát pozor na své blízké, hlavně ze zranitelných skupin. To jsou především děti, chronicky nemocní a senioři. Klidně je zkontrolovat, zavolat jim vícekrát denně, jestli jsou v pořádku nebo něco nepotřebují.
Někdy se horku říká „tichý zabiják“. Jeho oběti většinou netrpí nebo neumírají na veřejnosti, ale doma nebo v nemocnicích. Podíl změny klimatu na tom, že takovýchto úmrtí a problémů přibývá, už začaly například i pojišťovny promítat do ceny životních pojistek.
V Česku vln veder přibývá bezprecedentně rychle. Data ukazují, že se zvyšuje jak jejich počet, tak délka jejich trvání. A přibývá i tropických nocí. To jsou noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů a tělo si nemůže pořádně odpočinout.
Názorný příklad můžeme dát z aplikace české Akademie věd Climrisk v Praze na Vinohradech. Podle ní se například skoro zdvojnásobil počet tropických dní za rok oproti době před 30 lety. V devadesátých letech to bylo v průměru necelých 12 tropických dní za rok, teď už je to na Vinohradech přes 20 tropických dní ročně. A za dalších 20 let už to bude skoro 30 tropických dní za rok. Možná i víc podle toho, jestli dokážeme změnu klimatu brzdit.
Podobné je to jinde v republice, samozřejmě podle toho, jestli jde o horskou oblast nebo teplejší jižní Moravu. Ale každý si to v aplikaci Climrisk může rozkliknout pro svoji konkrétní oblast.
A co je tedy hlavní příčinou toho nárůstu teplot? Je to notoricky známé celosvětové spalování uhlí, ropy a plynu. Našli bychom samozřejmě i další příčiny, tohle je ale hlavní. Podle vědců uhlíkové emise mění složení atmosféry, která zadržuje stále více tepla, a situace se stále zhoršuje a může se úplně vymknout kontrole.
Hlavní řešení jsou energetické úspory, elektrifikace a přechod na nízkoemisní zdroje energie. Je to takový průsečík vln veder s náročnými a někdy nepopulárními kroky, jako je přechod od aut se spalovacím motorem nebo proměna průmyslu, energetiky a zemědělství.
Snižování emisí je prevence před tím, aby se situace ještě víc nezhoršovala, ale potřebujeme i odolnost vůči oteplení, kterému už se nevyhneme. Nejenom kvůli vlnám veder, ale i z dalších důvodů. Česko má v adaptaci na přibývající teplé dny velké rezervy.
Horko se k nám vrací po teplotně normálním červenci, který ale mnoho z nás pociťovalo jako chladnější. Mentálně jsme se totiž za posledních 10 nebo 15 let adaptovali na horká léta. Dnešní malé děti už vlastně ani jiná neznají. Tenhle efekt popisují i někteří klimatologové. Letošní červenec v Česku patřil v historii měření mezi pětinu nejteplejších, ale byl nejchladnější za posledních 12 nebo 13 let.