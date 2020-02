Lidé se nemusí bát koronaviru v pitné vodě. ‚Zničila by ho dezinfekce,‘ píše Státní zdravotní ústav

Není pravděpodobné, že by se nový typ koronaviru dostával do pitné vody. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) tak nemusí vodárenské společnosti přijímat žádná opatření. Národní referenční centrum pro pitnou vodu to uvedlo na webu. V Česku se dosud nemoc COVID-19 nevyskytla.

