Zákaz pivních kol v širším centru Prahy začne platit od března, radní chtějí bojovat s alkoturismem

Pivní vozítka budou mít od března zakázán vjezd do širšího centra Prahy. Technická správa komunikací teď do ulic instaluje značky, které omezují šířku povolených kol na 120 centimetrů. To vozy, na kterých může jezdit až 15 turistů, nesplňují, říká radní pro dopravu Prahy 1 Richard Bureš z ODS.

