Místo ležáků silná piva. Začíná platit vyhláška ministerstva zemědělství, která upravuje pivní názvosloví

Oficiální změna pojmenování. Od soboty začíná platit vyhláška ministerstva zemědělství, která mění označení některých typů piva. Například svrchně kvašená piva se musí nazývat plná piva, název speciály nahradí pojem silná. Pivovarům od 1. prosince začíná roční přechodné období, během něhož musí natisknout nové etikety. Změnu vítají zejména majitelé minipivovarů, kterých v Česku každoročně přibývá. V úpravě ale podle nich zůstávají nelogičnosti. Praha 7:40 1. prosince 2018

Ke změně pivního názvosloví vedl ministerstvo zemědělství především narůstající počet druhů piv. V devadesátých letech, kdy se základní rozlišení na výčepní piva a ležáky začalo používat, bylo na trhu jen pár základních druhů piv. Jenže za tu dobu se pivní trh vyvinul. Lidi si vybírají, vaří se různé druhy, speciály a v té pivní abecedě nastal tak trochu chaos. Nová vyhláška tak má označení piva sjednotit a zpřehlednit.

Dřívější svrchně kvašená piva se nově budou nazývat plná. Vyhláška mimo jiné nově umožní prodávat takzvaný atypický pivní nápoj, tedy nápoj na bázi piva. Příkladem jsou například směsi piva s limonádou. Změna se dotkne i piv třináctistupňových a silnějších. Starší označení speciály nahradí název silná.

Právě speciálům a různým druhům pšeničných piv se doteď často mylně říkalo ležáky. Jak upozorňuje Tomáš Maier, specialista na pivo z České zemědělské univerzity, označení pšeničný ležák je z principu chybné. „Do dneška jsme se mohli dozvědět z etikety, že se jedná o pšeničný ležák, což je protimluv. Je to, jako kdyby někdo řekl, že černá barva je bílá. Teď konečně dochází k tomu, že ležákem, byť ta stupňovitost je zachována, se bude moci nazývat pouze spodně kvašené pivo,“ objasňuje přínos vyhlášky Maier.

Ležáky a výčepní piva jsou přesto nadále dominantní - podíl jiných kategorií piv se na českém trhu pohybuje maximálně v řádu procent.

Rostoucí počet minipivovarů

Nové názvosloví oceňují také provozovatelé minipivovarů, přestože je podle mnohých potřeba zavést ještě další úpravy. „Je to krok správným směrem, i když samozřejmě ne dokonalý. Mělo by to vypadat tak, že by se ta piva měla roztřídit a měly by se jim dát neutrální názvy,“ míní prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. V nové úpravě podle něj zůstávají některé nelogičnosti. Novelizaci předpisu by tak uvítal nejlépe každé dva roky.

Právě minipivovarů v České republice stále přibývá. V letošním roce jejich počet přesáhl 400. V průměru se v Česku založí asi jeden týdně.

Pro klasické pivovary se o velkou novinku nejedná, vyhláška totiž vznikala více než tři roky. Na změny etiket mají navíc výrobci přechodnou roční lhůtu.

„Nyní platí jeden rok přechodné období, kdy se můžeme setkat s oběma označeními. Nicméně od 1. prosince by vám obsluha měla říct, že pijete plné pivo, případně silné pivo,“ říká Jaromír Fiala z Českého svazu pivovarů a sladoven. Staré etikety současně s novými mohou pivovary používat až do prosince 2019.