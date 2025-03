Plaga: Hrajeme si na inkluzivní vzdělávání, musíme se na ni podívat férově. Ale myšlenka je správná

Většina začínajících učitelů je motivovaná, baví je práce s žáky a cítí podporu ze strany vedení škol a zkušenějších kolegů. Naráží ale i na problémy. „To, že budou mít respekt rodičů jako ti, kteří se o naše děti starají osm hodin denně, je zásadní pro fungování celého systému,“ zdůrazňuje v Interview Plus bývalý ministr školství za ANO Robert Plaga, dnes předseda Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Interview Plus Praha 20:20 26. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Plaga | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Nedávný průzkum společnosti GTS Alive ukázal, že mladé učitele zatěžuje administrativa a vadí jim „pohrdání ze strany některých rodičů a žáků“.

„Nejenom, že potřebujeme do školství dostat ty nejlepší z nás, aby učili. Ale také je tam potřebujeme udržet,“ je přesvědčený Plaga. Komfort učitelů je proto podle něj klíčový.

Dnes podle něj společnost přenáší řadu rodinných funkcí právě na školu. „Teď se domáháme toho, aby učitelé dělali tu práci za nás, za rodiče,“ popisuje exministr.

Minulý i budoucí ministr

O Plagovi se dnes mluví jako o pravděpodobném budoucím ministru školství, a to opět za hnutí ANO. „Není vůbec jisté, že se stanu ministrem. Byť nepopírám, že tu ambici mám,“ přiznává.

„Možná je to v České republice netypické, ale ano, já jsem ten resort vedl a rád bych na tu práci navázal,“ doplňuje s tím, že podle něj by pro hnutí ANO mohlo být školství skutečně prioritou.

Podle něj je potřeba do školství přidat 40 až 50 miliard korun. Peníze by šly jak na platy učitelů, tak na posílení vysokých škol, kam brzy zamíří silné ročníky. A také na podporu mateřských škol.

„Pokud to dopadne, bude to boj, který jsem zažíval čtyři roky,“ očekává od svého příštího působení v roli ministra a přibližuje:

„Znamená to bavit se s ostatními ministry a prát se o peníze na ministerstvu financí. Ale musím říct, že jak při tvorbě programu – jak s Karlem Havlíčkem, tak Andrejem Babišem (oba ANO) – tak i z dalších debat mám skutečně pocit, že školství bude opět prioritou. Tak doufám, že ano.“

‚Inkluze zrušit nejde‘

S blížícími se parlamentními volbami mohou ve společnosti zesilovat názory na vzdělávání, včetně toho, že by se inkluze ve školství měla zrušit.

„Na plná ústa chci říct, že inkluze zrušit nejde a její myšlenka je naprosto v pořádku,“ zdůrazňuje Plaga. „Ale české pojetí není šťastné.“

V Česku podle něj dobře funguje možnost pro všechny děti vyzkoušet si běžný vzdělávací proud. Ale už podle něj nefunguje, když dítě narazí na strop svých možností a mělo by přejít do speciálního vzdělávání. Přestože to doporučí škola i poradna, rodiče se odchodu z běžné školy snaží vyhnout, naznačuje exministr.

„Hrajeme si na to, že nám tady probíhá inkluzivní vzdělávání,“ kritizuje Plaga.

„Ale v zájmu zachování aspoň elementární výkonnosti uvnitř třídy si s tím učitelé snaží poradit. V reálu tak musí fungování třídy uzpůsobit. Vyvolává to (česká podoba inkluze, pozn. red.) problémy, brzdí ostatní děti a v reálu je stejně to dítě nějak odděleno z kolektivu.“

„To není žádný útok na inkluzi, ale je potřeba, abychom se na to podívali fakt férově, bez nějaké politiky. A nastavili to tak, aby to fungovalo pro všechny děti, které v té třídě jsou.“

‚Bek za školami nestojí‘

Dříve vybudovaná důvěra mezi ministerstvem školství a školami, které se mimo jiné připravují i na změny ve vzdělávání v důsledku strategie 2030+, se podle něj za nynější vlády ztratila.

„Jestli něco vyčítám současnému ministru Bekovi (STAN), tak je to to, že nestojí za školami,“ namítá Plaga a uzavírá:

„Primární role ministra školství je v mediálním prostoru téma školství, priority školství a význam školství pro budoucnost udržet i po volbách, celé čtyři roky volebního období.“

Proč rodiče více nerespektují kantory? A jak dodat učitelskému povolání větší prestiž? Poslechněte si celý rozhovor v audiu na začátku článku.