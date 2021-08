Omezení pro netestované školáky je nutné, zodpovědnost je na rodičích, apelovali Plaga i Rakušan

Volební model: ANO roste a vyhrálo by volby, koalice Spolu a PirSTAN soupeří o druhé místo

Do Sněmovny by se podle modelu agentury Kantar CZ dostalo ještě SPD se ziskem deset procent, hnutí Přísaha se šesti procenty a KSČM s pěti procenty. ČSSD by skončila pod pětiprocentní hranicí.