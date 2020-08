Roušky nebudou povinné v mateřských a speciálních školách, upřesnil ministr Plaga

Ve speciálních a mateřských školách nebude podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) povinné nošení roušek. V mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví jim bude udělena výjimka z této povinnosti, která má v ostatních školách platit s příchodem nového roku. Podobná výjimka se speciálních a mateřských škol týkala i na jaře. Žáci budou moci od září sundat roušky mimo třídy při stravování v jídelně a při tělocviku, řekl Plaga. Praha 12:01 19. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Plaga | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Znovuzavedení roušek ve vnitřních prostorách oznámila vláda v pondělí. Ve středu by ministerstvo mělo vydat mimořádné opatření, ve kterém upřesní možné výjimky.

Roušky v šatnách a na chodbách škol byly kvůli epidemii koronaviru povinné do konce června, kdy skončil minulý školní rok. Nemuseli je nosit děti do dvou let, děti v mateřských školách nebo osoby s poruchou intelektu, jejichž mentální schopnosti to neumožňují.

„Pokud jsou od 1. září plošně povinné roušky, tak ve speciálních školách, kde i v jarní sezoně nebyly, tak v tuto chvíli tam také nebudou. Bude tam výjimka z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Plaga.

Výjimky se podle něj budou týkat také běžného provozu škol, a to v jídelnách a při tělocviku. „Předpokládám, že obdobný přístup (jako u speciálních škol) bude i u škol mateřských,“ dodal.

Podle pondělního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se nepočítá ani s nošením roušek v restauracích nebo v provozech, kam není přístup veřejnosti, například v kancelářích.

Nošení roušek při pohybu mimo domov bylo v Česku povinné od poloviny března, postupně bylo zmírňováno. Povinné pak nebyly pro herce při představeních nebo natáčení, pro moderátory v rozhlase či televizi nebo při pořizování portrétních nebo skupinových fotografií.

Nemuseli je nosit ani řidiči MHD v uzavřených kabinách, lidé vystavení při práci působení velkého tepla nebo plavčíci u bazénů. Povinnost zůstala dodnes ve zdravotnických zařízeních nebo pražském metru.