Plaga a školské odbory se zatím nedohodli na růstu platů učitelů, odboráři dál hrozí stávkou

Ministr školství Robert Plaga (ANO) a školské odbory se zatím nedohodli na růstu platů učitelů pro příští rok. Odboráři dál počítají s případným vyhlášením jednodenní stávky ve školách. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý vedení odborů přislíbil, že se s ním kvůli platům ještě sejde. Plaga, Babiš a odborový předák František Dobšík to v úterý řekli na tiskové konferenci na konferenci Školství 2020.

Vláda v návrhu státního rozpočtu počítá s růstem sumy na platy učitelů o deset procent. Školské odbory žádají navýšení základu výdělku o deset procent a zbytek do odměn. Požadavek podporují i unie a svazy zaměstnavatelů. Plaga plánuje přidat do základu všem učitelům stejně 2700 korun, na odměny by se rozdělilo zbývajících v průměru asi 900 korun.

„Odbory setrvávají na deseti procentech do tarifu. Nemohu a nechci respektovat pouze požadavky odborů, ale musím mít na paměti celou vzdělávací soustavu, ta obsahuje i prostor pro ředitele škol (k odměňování),“ uvedl Plaga. Dodal, že pro rok 2021 vláda počítá s navýšením učitelských tarifů o osm procent.

Návrh se původně měnil. Ministr nejdřív plánoval polovinu přidávané sumy do tarifů a polovinu na odměny, pak všem učitelům stejně do základu 1750 korun a zbytek do odměn, poté všem 2250 do základu a téměř 1400 korun do odměn.

Odbory se obávají toho, že učitelé slíbené peníze v odměnách nedostanou. „Začínal jsem na návrhu 50 na 50 (procent peněz do tarifů a odměn), teď je to 75 procent na 25 procent (u tarifů a odměn),“ uvedl Plaga.

O 30 procent víc než průměr

Vláda slíbila, že na konci volebního období, tedy na podzim 2021, by měli mít učitelé 150 procent svého výdělku z roku 2017. Je to zhruba 45 000 korun. „Nechápu, v čem je takový problém, když profese učitele je jediná, kterou jsme definovali jako prioritu. To, co jsme slíbili, plníme,“ uvedl Babiš.

Odbory požadují, aby učitelé vydělávali o 30 procent víc, než je celostátní průměr. Průměrná mzda dosáhla v prvním čtvrtletí 32 466 korun. Průměrný učitelský plat činil 36 226, odpovídal tak 106 procentům průměru. Pokud by už nyní byl na 130 procentech, pobírali by pedagogové průměrně 42 206 korun.

Odbory poukazují na to, že výdělky rostou v celém Česku, nejen učitelům. „Pokud nám porostou o 50 procent a jinde o 30 procent, k tomu se připočítá inflace, pak je z toho 20 procent,“ uvedl Dobšík. Zdůraznil, že plošné přidávání systém odměňování deformuje.

Podle Plagy by měla vláda o nařízení o růstu platů rozhodnout do konce října. Premiér školským odborářům přislíbil, že se s nimi ještě sejde a o přidání s nimi bude jednat.

S předákem začal Babiš vyjednávat přímo na tiskové konferenci před novináři. Navrhoval pak, aby o způsobu navýšení platů rozhodli účastníci konference a hlasovali. V sále bylo kolem 700 ředitelů a ředitelek škol. Někteří z nich vystoupili a premiérovi řekli, že upřednostňují navýšení tarifů o deset procent, ne navýšení o pevnou částku