Ministr Plaga předpokládá, že děti půjdou do školy ve druhé polovině května

Ministr školství Robert Plaga (ANO) na tiskové konferenci oznámil, že by se děti měly do škol vrátit ve druhé polovině května. Avizoval, že přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd by se měly konat 14 dní od obnovení výuky. Maturitní zkoušky by měly být 21 dní od zahájení výuky a bez písemných prací z češtiny a cizích jazyků. Ministr Plaga nepředpokládá, že by se kvůli koronaviru rušily letní prázdniny.

