Ministr Plaga zásadně odmítá Vojtěchův návrh, aby děti nosily při výuce roušky

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zásadně odmítá návrh ministerstva zdravotnictví na nošení roušek při výuce pro děti starší 12 let včetně očkovaných. Uvedl to dnes na twitteru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že je to jedna z možností, kterou při dalším zhoršování epidemie covidu-19 zvažuje. Podle Plagy by se ale mělo v regionech s horší epidemickou situací spíš obnovit testování.

Praha 20:22 19. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít