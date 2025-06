Plaga: Do ANO zpátky nevstoupím, nejsem stranický typ. Spouštěčem k mé kandidatuře byly Bekovy lži

Před čtyřmi lety s hnutím ANO rozvázal spolupráci, stal se náměstkem ministra školství Petra Gazdíka (STAN), nakonec si ale do stáje Andreje Babiše našel cestu zpět a jako nestraník vede ANO v největším volebním kraji: Středočeském. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Robert Plaga přibližuje svou vizi českého školství i to, za jakých okolností by se na vládě nepodílel. „Zrušení inkluze je naprostý nesmysl. Pojďme ji ale zrevidovat,“ vyzývá. Rozhovor Praha 6:20 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exministr školství a lídr kandidátky ANO ve Středočeském kraji Robert Plaga | Foto: Marie Starostová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč letos opět kandidujete za hnutí ANO? Do minulých sněmovních voleb jste nešel a vypadalo to, že pomalu v politice končíte.

Ta otázka je na místě, protože když jsem končil jako ministr školství za ANO v předchozí vládě, tak jsem říkal, že do politiky mě to už znovu neláká.

Věřil jsem – a i proto jsem nastoupil jako politický náměstek tehdejšího ministra školství Petra Gazdíka (STAN) –, že se nám podařilo to, co se daří v severských zemích. Že školství sice není úplně apolitické, ale že se politická reprezentace shodne. Tato vláda deklarovala i v programovém prohlášení, že bude pokračovat ve strategii 2030+.

26:17 Plaga: Ministr Bek je tragický. Babiše chci znovu přesvědčit, že se investice do školství vyplatí Číst článek

Věřil jsem tomu, ale spouštěčem byl současný ministr Mikuláš Bek (STAN), který touto strategií mává, jakože ji naplňuje, ale ve skutečnosti dělá protisměrné kroky. K návratu mě vedlo naštvání z toho, že učitelům i celé společnosti lže.

A proč opět v barvách hnutí ANO?

Mám vám říct, že je to proto, že jsme nekecali a makali, a proto chci věřit, že to tak bude znovu? Klidně vám to takhle řeknu.

Pokud si to skutečně myslíte…

Když to srovnám s touto vládou, která deklaruje nějaké hodnoty a změny ve školství a já vím, že to není pravda, tak v předchozí vládě Andreje Babiše (ANO), i když to bylo zatíženo covidem, tak se podařilo udělat spoustu pozitivních věcí. Za tím si stojím.

A jednal jste o svém návratu do politiky i s jinými uskupeními?

Blízkost, alespoň v programech v oblasti školství s hnutím STAN, tam byla. Jinak by asi ode mě nedávalo smysl věřit tomu a zkusit posunout školství bez ohledu na to, že nastoupila jiná vláda. Bohužel reálné skutky se od programu STAN liší. To mě trochu vyléčilo.

Chystáte se do ANO znovu vstoupit? Připomenu, že jste o členství přišel v létě 2020 poté, co vedení hnutí zrušilo svou brněnskou buňku kvůli kauze Stoka. Po jejím obnovení už jste o členství znovu nepožádal.

Jsem spokojený v pozici nestraníka a odborníka na školství a sport. Neuvažuju o tom, že bych znovu vstoupil do hnutí ANO.

Proč?

Už jsem si to vyzkoušel. Moje nejsilnější vlastnost kromě odborného backgroundu je, že jsem exekutivec. Primárně mě láká exekutiva a ne stranická práce, zasedání stranických orgánů. Prostě nejsem stranický typ.

Andrej Babiš hraje pinčes s Robertem Plagou v rámci předvolebního setkání v pražských Řepích | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nemůžou to lidé z ANO vnímat jako alibismus? Že jste si neodpracoval to období v opozici, ani nechcete znovu do hnutí, ale na ministra si troufáte?

Alibismus by byl, kdybych zkusil zůstat mimo, počkal si, jak dopadnou volby, a poté se nechal oslovit jako odborník na pozici ministra školství.

Celý svět se změnil

Když se teď podíváte na ANO, které jste před čtyřmi lety opustil, a srovnáte jej s tím, do kterého se vracíte, byť zatím jako nestraník, došlo u něj mezitím k posunu?

Ten posun není v hnutí ANO, je to celospolečenský posun. Politiku jsem opouštěl v době doznívajícího covidu. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) během covidu patřil mezi skupinu těch, kteří to chtěli pustit a promořit, takže kdyby byl ministrem v opravdovém covidu, kdy nebylo očkování, tak by byl počet mrtvých ještě horší.

Náznak povolební spolupráce? SPD a Motoristé zamíří na společné pivo, chtějí si vyříkat politiku Číst článek

Tehdy byl covid věcí, kterou jsme nečekali, celý svět se posunul i válkou na Ukrajině nebo nástupem Donalda Trumpa. Když se podíváte na Evropu, tak rétorika všech stran – a neříkám, že to je úplně pozitivní – se změnila. Takže mám pocit, že svět, který jsme znali, se úplně překreslil. Není to jen o ekonomické konjunktuře, ale i o tom, že jsme si možná v Evropě i na celém světě mysleli, že už to bude navždycky v pohodě a najednou to byly dva roky s covidem a další tři s válkou. Do toho nejistota v tom, co jsem bral jako naprosté jistoty, třeba ohrožení NATO s nástupem Donalda Trumpa.

Teď jsme v úplně jiných kulisách a tomu se uzpůsobuje i rétorika všech stran, včetně hnutí ANO. Posunula se i koalice Spolu, možná se prostě celá společnost začala jednak radikalizovat a jednak budit z nějakého snu a opojení, že už bude navždy pohoda a mír.

Jedním z projevů toho, jak se změnilo hnutí ANO, je třeba jeho evropská afiliace. Když jste odcházel, bylo v liberální europarlamentní frakci Renew, teď je v národoveckých Patriotech pro Evropu, například s maďarským premiérem Viktorem Orbánem nebo francouzskými lepenovci. Jste s tím pořád v souladu?

Velmi rád vám zopakuji tři nepřekročitelné červené linie Roberta Plagy, v nich jsem konzistentní.

Rusko je na Ukrajině agresor, jiný výklad není možný. Česká republika zcela jednoznačně patří do NATO. A ani bych nepřipustil debatu o tom, že by se do vládního programového prohlášení dostalo referendum o vystoupení z Evropské unie.

Jako catch-all party se ANO samozřejmě z jedné strany dotýká i těch radikálních stran, které mají rétoriku přesahující některé tyto linie. Vláda, která by v tomto chtěla provádět změny, by můj hlas nedostala, to je úplně jasné.

S tím je pak naprosto v souladu i slogan Silné Česko. Protože když se podíváte na dění ve světě, tak se prokazuje neakceschopnost evropských institucí. Nechci rozbíjet Evropskou unii, ale mám pocit, že její instituce, jak jsou dnes nastaveny, nevedou k tomu, aby byla EU relevantním geopolitickým hráčem. Přes silné národní státy a větší evropskou akceschopnost bychom se tam mohli dostat.

Inspirace Andreje Babiše (vpravo) Donaldem Trumpem je přiznaná | Foto: MANDEL NGAN | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

Maďarský scénář? Nehrozí

A že je ANO součástí Patriotů pro Evropu je za vás v tomto tedy v pořádku?

Nebudu vám říkat, že se mi líbí všechno, co říkají Patrioti a že se mi líbí celé toto seskupení. Odlišuji evropskou úroveň, kde je za mě v pořádku zpochybňovat nezpochybnitelné mandáty bruselských úředníků a Evropské komise. Když si vezmu národní působení jednotlivých členů Patriotů, tak tam vám na rovinu říkám, že se mi některé věci nelíbí, ale to je asi pochopitelné.

Budapeští projde ostře sledovaný pochod hrdosti. Účastníkům hrozí pokuta, organizátorům vězení Číst článek

Máte konkrétní příklad?

Když vezmu Maďarsko, tak to za mě není úplně výkladní skříní nějaké pohodové demokracie nebo jak to nazvat. Na mě je ten maďarský styl příliš tvrdý a silný. I v mezinárodní politice a v blokování Evropské unie se mi některé kroky Viktora Orbána nelíbí.

To mě přivádí k tomu, že koalice Spolu vede a jistě i dál povede předvolební kampaň i v tom duchu, kdy straší před návratem hnutí ANO, že by to mohlo znamenat opakování slovenského nebo právě maďarského scénáře. Na tuto argumentaci mají nabito i tím, že má Babiš s Orbánem přátelské vztahy a Babišova spolupracovnice Tünde Bartha má k Orbánovi také blízko. Je při návratu ANO možný maďarský scénář?

Když se na to podíváte úplně naplacato a vezmu to třeba z oblasti školství, tak koalice Spolu se nemá čím pochlubit, a když něco řekne, tak nejenom já, ale i odborná veřejnost vám během jednoho dne rozebere, že není pravda, co říkají.

Takže Spolu zbývá jen jedna karta – strašení ať už Maďarskem nebo Slovenskem. Když ještě zmíním ty mé červené linie, tak je obdobné má i Karel Havlíček i jiní členové ANO. S plným vědomím toho, co se koalice Spolu snaží podprahově do voličů dostat, tak si nemyslím, že se den po volbách, které vyhraje ANO, probudí někde za Moskvou v ruském područenství. To je z konkrétních kroků současných členů ANO naprosto jasné.

Jsou tu strany, které mají teď před volbami naprosto obludnou rétoriku, a jak jsme si řekli na začátku, vše se změnilo a je teď brutálnější. Za ostatní ručit nemůžu, ale ani u diskusí o programu, které vedeme s Karlem Havlíčkem nebo Andreje Babišem, tento dojem nemám.

Takže si myslím, že to nehrozí. Že je Andreji Babišovi s jeho manažerským stylem sympatičtější Viktor Orbán, to možná ano, že spolu mají přátelský vztah, to možná ano, ale že by to znamenalo, že se z Česka po volbách stane Maďarsko nebo že ANO zavede tuto zemi do Ruska, tak je úplný nonsens.

Spor o menstruační pomůcky

Zmínil jste program ANO. Ten jsme ještě neviděli a podle špiček ANO ho do poslední chvíle neuvidíme. S tím souhlasíte?

Děláme rozhovor ve chvíli, kdy se národ přes prázdniny na dva měsíce od politiky odpojí. Je strategické, aby to nezapadlo, ten program představit ve žhavé fázi kampaně v září.

Školačky v Ústí nad Labem nedostanou menstruační pomůcky zdarma. Návrh zamítli koaliční radní Číst článek

Letos v kampani je zajímavé, že mnohé strany své programy nezveřejňují s tím, aby jim je konkurence nevykradla. Říká to Andrej Babiš ale třeba i Stačilo!, které si stěžovalo, že jim právě ANO „ukradlo“ nápad se zdaněním zbrojařských firem, se kterým přišlo.

Vlastně musím říct, že jsem zaznamenal stejné věci, kdy jsem v rozhovorech něco říkal nebo to dával na sociální sítě jako pozice k některým věcem, a najednou jsem koukal, že si to osvojují ostatní.

Už nejsme v době, kdy jednotlivé strany ani nemusely programy zveřejňovat, protože bylo jasné, co budou na základě své ideologie prosazovat. Všechny strany dnes reagují na to, co chtějí lidi nebo co by mohlo rezonovat. Je to takový průřezový populismus.

Když si vezmu třeba konkrétně debatu o menstruačních pomůckách ve škole, tak nezlobte se na mě, ale to je na deset minut. Změníte vyhlášku ministerstva zdravotnictví, která stanovuje standardy ve školách. Dělat z toho teď jako STAN kampaň na sítích, že to ministr zařídí? Opakuji, je to na deset minut.

Důstojné podmínky pro dívky ve školách nejsou luxus. Ministr @MikulasBek ve spolupráci se @zdravkoonline podpoří změnu vyhlášky o hygienických podmínkách, která zajistí menstruační pomůcky zdarma na všech školách a dalších zařízeních. pic.twitter.com/06gWumfRYZ — Starostové a nezávislí (@starostove_cz) June 20, 2025

Tím se kruhem vracím k vaší otázce. Jednotlivé strany jsou obezřetné vypálit své nápady dříve, protože tím ztrácíte konkurenční výhodu a za dva tři měsíce u voleb už si nikdo nevzpomene, kdo s čím přišel jako první.

Ty menstruační potřeby jsou pro mnohé politiky ideologické téma…

To může být ideologické téma tak možná pro Marka Bendu (ODS), který je ideologický ve všech směrech.

26:00 Plaga: Inkluze zrušit nejde, její myšlenka je naprosto v pořádku, ale české pojetí není šťastné Číst článek

Změna té vyhlášky byla dlouho v přípravách právě i proto, že to je pro mnohé vládní politiky politické.

Když jsme vytáhli zrovna tohle, tak to by byla možná zajímavá sonda do nastavení hlav různých politiků napříč stranami.

Čtvrtá linie: inkluze

Zmínil jste vaše nepřekročitelné linie, zároveň to nyní nevypadá, že bude hnutí ANO vládnout po volbách samo. Které strany jsou pro vás pro vládní spolupráci nepřekročitelné?

Hlavním cílem je dosáhnout na jednobarevnou vládu. Pokud to nevyjde, pak se to musí po volbách ubírat tak, že se bude jednat s tím, kdo bude ochoten podporovat maximální míru programu ANO. Do vládního programového prohlášení se pak musí promítnout zmíněné červené linie.

Ve školství vám pak řeknu další červenou linii. Kdyby někdo řekl, že zrušíme inkluzi, tak byť jsem kritikem jejího současného nastavení a snažil jsem se některé kroky přenastavit, tak jenom říkat „zrušíme inkluzi“ je populistické a neproveditelné. Červené linie mám jak v celkové politice, tak ve školství, takže bych nepůsobil ve vládě, která by šla proti strategii 2030+.

Klíčové tak bude, jak se to bude tvářit po volbách a to je tak všechno, co si z pozice kandidujícího nestraníka můžu dovolit nadiktovat za podmínky. Vylučovat některý subjekt předtím, než to dopadne, to ne.

Pokud by volby dopadly podle aktuálních voličských nálad a Andrej Babiš dodržel, že by nechtěl vládnout se současnými vládními stranami, byla by jedinou variantou SPD. Jejím jihomoravským lídrem je bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, který se vůči vám v nedávném rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál velmi osobně vymezoval. „Když chce ANO zničit školství, tak ať tam nominují Plagu. (…) Vystupuje naprosto diskriminačně třeba vůči naší fakultě, to bylo katastrofální, co dělal na Národním akreditačním úřadě s naší fakultou. Je tam nějaká osobní animozita z jeho strany,“ popsal. Dokázal byste si s ním představit jakoukoliv spolupráci? On je mimo jiné také proti inkluzi.

Na Ševčíka snad ani nemusím reagovat. V pozadí toho, co říká, je to, že jsme v Národním akreditačním úřadu museli upozornit na nefungování a nekvalitu fakulty, kterou na VŠE vedl.

Nešlo o Ševčíka, z mé strany to rozhodně není osobní, ale pokud někdo neplní elementární pravidla? Že to pana Ševčíka přivádí k zuřivosti a osobním výpadům, je sice možné, ale fakta hovořila jasně, na té fakultě nebyla kvalita a dostatečné standardy.

Asi se neshodneme, viděl jsem některé jeho přednášky a názor na covid a další věci… Pokud někdo ignoruje vědecká fakta, tak ať si je ignoruje. Já ho přesvědčovat nebudu, ale obhajovat se zrovna před panem Ševčíkem fakt nemám zapotřebí. Chápu, že se potřebuje před volbami zviditelnit, ale dělá to mimo fakta a vědecké poznání. To je asi nejkorektnější a nejkulantnější vyjádření, které vám k tomu můžu dát.

Pivo za 15 korun. No a co? Jarmarky SPD ukazují, jak to může být bez marží řetězců, říká Ševčík za SPD Číst článek

Co se týká inkluze, tak to vysvětluji na všech setkáních a daří se mi to vysvětlovat lidem, kteří to nemají jako politické téma, ale mají to jako téma svých dětí a ať už jsou to ty inkludované děti, anebo naopak ty, které jsou s nimi ve třídách. Stačí mi asi 15 minut hezké debaty, abych jim vysvětlil, že zrušení inkluze zní hezky, ale je to vlastně nesmysl. V pár myšlenkách to můžu stručně vyjádřit i tady.

Můžete to zkusit.

Když se těch konkrétních politiků zeptám, co myslí zrušením inkluze, jestli to znamená, že v tuto chvíli ty děti, které jsou ve školách, přijdou o asistenty pedagoga a o podporu? Že tam od druhého dne nebude žádný asistent pedagoga a to dítě dál bude sedět v běžné třídě?

Tak mi řeknou, že to ne, to není zrušení inkluze, že ty děti nemají být v těch školách. Tak se jich ptám, kam mají tyto desítky tisíc dětí jít? Když řeknou, že se mají vrátit zpátky do speciálních škol, tak odvětím, že kapacity ve speciálních školách nejsou. Navíc řada poruch, které ty děti mají, třeba poruchu učení, tak fakt nemají být ve speciální škole. Takže co je tedy zrušení inkluze? Nesmysl.

Když mluvíte o tom, že nechcete inkluzi rušit, ale dál přenastavit, v čem by ty změny spočívaly?

Pojďme se vrátit k základu toho, co je napsáno v zákoně a co bohužel Kateřina Valachová (ministryně školství z tehdejší ČSSD v letech 2015–2017) a další poslali špatným směrem. V zákoně je napsáno, že to má být v nejlepším zájmu toho dítěte.

A v nejlepším zájmu dítěte je dozajista jít si zkusit běžný vzdělávací proud a standardní školu. To ale neznamená, že tam musí být s třídou na všechny předměty. Klíčová je socializace, tak se pojďme bavit, jestli to nemůže být tak, že budou s ostatními dětmi v hudebce, tělocviku, výtvarce a ve vybraných předmětech, zatímco v těch, kde jim to nejde, jim bude věnována individuální péče.

Ale bavme se i o kapacitách speciálních škol, protože pro některé děti, které narazí na skleněný strop, být v běžném vzdělávacím proudu to není v nejlepším zájmu jich ani zbytku třídy. Teď ale nemáme dostatek kapacit, jak takové děti dostat tam, kde je to v jejich nejlepším zájmu, což nemusí být vždy ta běžná třída.

Tohle je revize inkluze tak, aby fungovala, aby s tím byly spokojeny jak ty inkludované, tak i ostatní děti.