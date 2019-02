České univerzity vytáhly do boje proti plagiátorství. Prověří i starší diplomové práce

Zhruba sto prací prověří Univerzita Palackého v Olomouci, zjistil Radiožurnál. Kontroly dělají i brněnská Masarykova univerzita nebo Technická univerzita v Liberci. V minulosti kvůli podezření z plagiátorství rezignovala například ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO). Obhájila práci dřív, než škola začala používat systém na odhalování plagiátorství. Praha 17:16 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zhruba sto prací prověří Univerzita Palackého v Olomouci. Kontroly dělají i brněnská Masarykova univerzita nebo Technická univerzita v Liberci. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Zde vidíme e-mail, kde mám pět prací, které byly dnes ke kontrole. Jedna z prací má 16 procent,“ říká expert na plagiátorství Jan Mach z Vysoké školy ekonomické (VŠE), který sedí u svého počítače a otevírá práci studentky. U té program našel šestnáctiprocentní shodu s jinými pracemi.

„V tomhle případě například vyšší procento je dáno shodou s prací seminární, kterou studentka odevzdávala,“ vysvětluje. V tomto případě tak podle Macha o problém nejde. Stejným způsobem už škola práce kontroluje několik let. Zpětná kontrola tak podle něj nemá smysl.

Systémová i ruční kontrola

„My jsme na VŠE jako jedni z prvních začali vybírat práce v digitální podobě, a proto náš archiv sahá hodně let dozadu. Začali jsme vybírat ještě dříve, než byl systém Theses.cz a práce jsme do toho systému nahrávali zpětně. V současné době neuvažujeme o tom, že bychom nahrávali práce například z roku 2000, protože to obnáší potřebu digitalizace a výsledky v případě digitalizace nejsou tak dobré a samotná digitalizace by byla nákladná,“ dodává.

Vybrané diplomové práce naopak zpětně kontroluje třeba Masarykova univerzita nebo Univerzita Palackého v Olomouci. Podle její mluvčí Gabriely Sýkorové jde zhruba o stovku prací. „Namátkový výběr prací je nyní ohraničen roky 2004 až 2017, starší z nich je ale nutno digitalizovat. Práce prochází kontrolou systému Theses.cz, ale i další – takzvaně ruční kontrolou,“ řekla.

Právě antiplagiátorský program Theses teď využívá ke kontrole závěrečných prací studentů většina vysokých škol. Systém funguje od roku 2008 a vyvinula ho Masarykova univerzita. Například liberecká Technická univerzita teď bude nově tímto systémem kontrolovat práce na všech fakultách.

„Do dneška kontrolovaly dvě fakulty, fakulta pedagogická a humanitní, a fakulta ekonomická. Technické fakulty považovaly kontroly dlouho za bezpředmětné, protože tam se většinou řeší nějaké konkrétní zadání, které není prostě odkud opsat. Nicméně k všeobecným trendům kolem plagiátů, které v současné době jsou, tak pan rektor rozhodnul, že budou plošně kontrolovány všechny práce od roku 2018,“ vysvětluje prorektor Pavel Satrapa.

Za plagiátorství ztráta funkce

V létě kvůli podezření z plagiátorství rezignoval ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál z ČSSD a před ním ministryně spravedlnosti z hnutí ANO Taťána Malá. Ta obhájila problémovou diplomovou práci na Mendelově univerzitě ještě dřív, než škola začala systém na odhalování plagiátorství používat.

Zpětnou kontrolu prací teď škola neplánuje, říká mluvčí Filip Vrána: „V současné době nechystáme kontrolu starších diplomových prací. Důvodem je mimo jiné fakt, že řízení o neplatnosti vysokoškolského diplomu je možné podle platných právních předpisů pouze v objektivní lhůtě tří let. Mendelova univerzita v Brně zároveň plánuje posílení svých kontrolních mechanismů do budoucna. Od letoška bude součástí posudku vedoucího práce vyjádření týkající se možného plagiátorství.“

Ani zpětnou kontrolu, ani přísnější pravidla naopak nechystá největší česká vysoká škola – Univerzita Karlova. „Jsou standardně kontrolovány antiplagiátorským programem Theses od roku 2011. Nově postupně zavádíme na Univerzitě Karlově systém Turnitin od roku 2017. Ten je zaměřený na prevenci a podporu tvůrčího psaní,“ dodává její mluvčí Václav Hájek.

Ministerstvo školství o změně zákonů, které by se týkaly plagiátorství, neuvažuje. Současný systém kontroly považuje za dostatečný.

