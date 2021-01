O ohlodanou kost se hádáme jen u učitelů. Plaga slíbil navýšení platů do základu, zlobí se Valachová

Do škol se v pondělí vrátili pouze žáci prvních a druhých tříd. Postupuje vláda v omezování školní docházky s dostatečnou rozvahou? Staví se ministr školství poctivě ke svému závazku zvýšit příští rok učitelům platy o devět procent? Tomáš Pancíř se ptal poslankyně a bývalé ministryně školství z ČSSD Kateřiny Valachové. Praha 20:18 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zatímco například zdravotnická profese nebo dokonce profese sociálních pracovníků jsou nějak ceněné v základu platu, tak ta učitelská jde o žebrácké holi a vůbec se nenarovnává to základní ohodnocení,“ říká Kateřina Valachová | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Pojďme k podstatě: pan ministr Plaga tvrdí, že stále platí to slíbené navýšení platů o devět procent, ale že chce, aby část toho nebyla automatická. Aby to nedostali všichni automaticky, ale že chce ředitelům dát možnost, aby víc ocenili ty, kdo pracují lépe a méně ty, kdo pracují hůř. Co je na tom podle vás špatně?

Špatně je především to, že tento názor vyjevil dva dny před Vánocemi, když ještě v srpnu a v září – a teď cituji – říkal: „Moje představa rozhodně není, že by navýšení platů mělo směřovat do nadtarifních složek platu.“ Na tomto se dohodl jak se zaměstnavateli, tedy řediteli škol, tak se zástupci škol, to znamená odbory, a dokonce i s ministryní financí. Z tohoto pohledu to podle mého soudu podraz rozhodně je.

Ale je to špatně, aby to tak bylo, že by ředitelé měli možnost motivovat?

Víte, to je hrozně líbivé. Tohle používala svého času Občanská demokratická strana, když vládla této zemi, a kdy mimo jiné došlo k obrovskému podfinancování českého školství, doteď se z toho nemůžeme pořádně vyhrabat. Byla to taková ta líbivá rétorika „dáme samozřejmě peníze jenom těm dobrým učitelům a těm špatným ne“. Jenže výsledek byl takový, že zatímco například zdravotnická profese nebo dokonce profese sociálních pracovníků jsou nějak ceněné v základu platu, tak ta učitelská jde o žebrácké holi a vůbec se nenarovnává to základní ohodnocení.

Mimochodem, já tady mám před sebou studii, kterou v roce 2019 udělal institut IDEA při institutu Cerge-ei, ze kterého jasně vyplývá, že ve srovnání zemí Evropské Unie je přístup u nás k platům učitelů nejvíc rovnostářský.

Zase, mícháme jablka, hrušky a možná ještě citrony a pomeranče. Co se týká patnácti procent, tak opravdu při minulém vyjednávání byly jasné požadavky ředitelů, že chtějí mít nějaký prostor pro ohodnocování na odměny nebo osobní příplatky. Tohle bylo splněno a slíbilo se, ústy ministra školství Plagy, že navýšení v tomto roce už půjde do základu platu, aby se ocenila náročnost.

Já vám jenom řeknu srovnání, že po dvou letech má začínající učitel 32 170 korun. Mimochodem sociální pracovníci po letošním přidání – bez toho, že by se tvrdilo, že jsou priorita, bez toho že by poslouchali každý týden, že se jim přidává, ale samozřejmě to není pravda – už teď mají 32 290, nemluvě o zdravotních sestřičkách, které mají 40 140 v základu. Mně jde jenom o to, že všechny tyto profese jsou podle mého soudu velice náročné a měli bychom je stejně společensky ocenit. Řekněte mi, proč se neustále přetahujeme o tu ohlodanou kost jenom u učitelů.

