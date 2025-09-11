Plán výstavby nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě rozděluje tamní obyvatele

Už brzy bude jasné, jestli v ostravské části Poruba vyroste nová tramvajová trať nebo ne. Úřady posuzují vliv stavby na životní prostředí. Dopravní podnik stavbu hájí a hledá pro ni podporu u obyvatel. Šikují se ale taky odpůrci, kteří věří, že se jim podaří výstavbě trati zabránit.

Ostrava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Tramvaj

Tramvaj (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsme o krok blíže splacení historického dluhu obyvatelům sedmého a osmého obvodu, kteří čekají na tramvajové spojení zhruba padesát let,“ říká o trati mezi částmi Poruby, kde žije zhruba deset tisíc lidí, mluvčí ostravského Dopravního podniku Tereza Šnoblová.

Přehrát

00:00 / 00:00

Plán tramvajové trati v Ostravě rozděluje tamní obyvatele

Čtyři a půl tisíce z nich už ale podepsali petici, že si stavbu trati nepřejí. Mezi nimi i Nataša Čeganová.

„My tu tramvaj nechceme, protože se domníváme, že je tady absolutně zbytečná. Vidíte, že tady je klid, jsou tady stromy, které tady rostou padesát let a to všechno by přišlo pryč a byly by tady jenom tramvajové koleje plus nějaký beton,“ oponuje Čeganová.

2:14

‚To byl tenkrát malér.‘ Tramvaje z Václavského náměstí zmizely před 45 lety, vrátí se za dva roky

Číst článek

Starousedlice v Pustkovci úspěšně bránila výstavbě panelových sídlišť už před čtyřiceti lety. Teď spolu s dalšími členy spolku studuje dokumentaci, aby záměr napadli.

„Do začátku října budeme připravovat vyjádření, našli jsme tam spoustu nesrovnalostí, takže budeme hledat argumenty, proč se domníváme, že tato stavba by měla mít zásadní vliv na životní prostředí,“ říká Nataša Čeganová.

Dopravní podnik se diskuzi nebrání

Dopravní podnik je podle mluvčí Terezy Šnoblové na diskuzi připravený. „Z pohledu Dopravního podniku Ostrava to teď tedy znamená, že se Porubané dočkají důkladného prověření vlivů na přírodu, hluk, dopravu a podobně. Absolvuje se tedy transparentní proces a prostor pro veřejné projednání," doplňuje Šnoblová.

Nejvíc bývají slyšet ti, kdo nesouhlasí, míní mluvčí Dopravního podniku Tereza Šnoblová. Proto podnik taky prostřednictvím letáků a speciální webové stránky hledá podporovatele nové tramvaje.

Marta Pilařová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme