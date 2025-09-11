Plán výstavby nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě rozděluje tamní obyvatele
Už brzy bude jasné, jestli v ostravské části Poruba vyroste nová tramvajová trať nebo ne. Úřady posuzují vliv stavby na životní prostředí. Dopravní podnik stavbu hájí a hledá pro ni podporu u obyvatel. Šikují se ale taky odpůrci, kteří věří, že se jim podaří výstavbě trati zabránit.
„Jsme o krok blíže splacení historického dluhu obyvatelům sedmého a osmého obvodu, kteří čekají na tramvajové spojení zhruba padesát let,“ říká o trati mezi částmi Poruby, kde žije zhruba deset tisíc lidí, mluvčí ostravského Dopravního podniku Tereza Šnoblová.
Čtyři a půl tisíce z nich už ale podepsali petici, že si stavbu trati nepřejí. Mezi nimi i Nataša Čeganová.
„My tu tramvaj nechceme, protože se domníváme, že je tady absolutně zbytečná. Vidíte, že tady je klid, jsou tady stromy, které tady rostou padesát let a to všechno by přišlo pryč a byly by tady jenom tramvajové koleje plus nějaký beton,“ oponuje Čeganová.
Starousedlice v Pustkovci úspěšně bránila výstavbě panelových sídlišť už před čtyřiceti lety. Teď spolu s dalšími členy spolku studuje dokumentaci, aby záměr napadli.
„Do začátku října budeme připravovat vyjádření, našli jsme tam spoustu nesrovnalostí, takže budeme hledat argumenty, proč se domníváme, že tato stavba by měla mít zásadní vliv na životní prostředí,“ říká Nataša Čeganová.
Dopravní podnik se diskuzi nebrání
Dopravní podnik je podle mluvčí Terezy Šnoblové na diskuzi připravený. „Z pohledu Dopravního podniku Ostrava to teď tedy znamená, že se Porubané dočkají důkladného prověření vlivů na přírodu, hluk, dopravu a podobně. Absolvuje se tedy transparentní proces a prostor pro veřejné projednání," doplňuje Šnoblová.
Nejvíc bývají slyšet ti, kdo nesouhlasí, míní mluvčí Dopravního podniku Tereza Šnoblová. Proto podnik taky prostřednictvím letáků a speciální webové stránky hledá podporovatele nové tramvaje.