Po ‚mazačce‘ i ‚couvačka‘. Do nové zastávky Planetárium Praha budou jezdit historické tramvaje pozadu

V parku Stromovka na Praze 7 vznikne nová zastávka Planetárium Praha. Využívat ji budou historické vozy a jezdit bude po původních kolejích. Do zastávky vůz nacouvá bez cestujících, sloužit tak bude pouze jako nástupní. Lidé budou moci poprvé využít novou zastávku v pátek 19. dubna v 12.45, jak řekl serveru iROZHLAS.cz rosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 Sobě). Praha 15:45 10. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V parku Stromovka na Praze 7 vznikne nová zastávka Planetárium Praha | Zdroj: Facebook starosty Prahy 7 Jana Čižinského

„Když jsme oznamovali uzavírku na Strossmayerově náměstí, respektive na Miladě Horákové, tak abychom nezůstali pouze u negativních zpráv, zmínili jsme, že příští pátek v 12.45 začne zastávka fungovat pro historické tramvaje,“ řekl Čižinský s tím, že tramvaj pojede po původních kolejích.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

„Koleje tam jsou od počátku tramvají. Zbytek kolejí k restauraci Vozovna byl vytrhaný za druhé světové války, kdy bylo železo potřeba do kanónů. Zbyl tento zbytek, který se takto využije,“ dodal starosta Prahy 7.

Couvání bez cestujících

Podle technického ředitele Pražského dopravního podniku Jana Šurovského se bude jednat o linku 41 a zastávka bude pouze nástupní, řekl ČTK.

Vzhledem k tomu, že do nové zastávky Planetárium Praha vede pouze jedna kolej, tramvaj tam bude muset zacouvat.

„Vedle výstaviště je smyčka, ale trasa k planetáriu má jenom jednu kolej. Tam žádná smyčka není,“ dodal Čižinský. Couvat ale bude bez pasažérů, zastávka to bude pouze nástupní.

Historická tramvaj, linka číslo 41 | Zdroj: Profimedia

Podle Čižinského jsou koleje funkční a připravené, stačí je pouze zamést. „Myslím si, že to je možnost, jak zatraktivnit Stromovku a historické tramvaje, které o víkendech fungují,“ řekl.

Historická linka 41 bude jezdit o víkendech (jízdní řád je možné nalézt zde) do 17. listopadu. Jízdné je pro dospělé 35 korun a pro děti do 15 let, kočárek s dítětem, držitele průkazu ZTP a důchodce nad 70 let činí 20 korun.

Kromě zmíněné linky jezdí v Praze původní tramvaj typu T3 jako nostalgická linka číslo 23. Ta jezdí v běžném provozu a platí v ní běžný tarif MHD.