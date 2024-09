Plánoval rekonstrukci, místo toho přišla povodeň. Dům mu voda zaplavila týden po nastěhování

Jakub Nemyslo stojí na zahradě svého domu ve Starém Bohumíně a obhlíží, jaké škody mu voda na zahradě napáchala. Okolo leží hračky, nábytek, dětský kočárek a vzadu pak je vidět i zničený zahradní bazén.

„Čtrnáct dnů zpátky jsme přebírali klíče a začali jsme řešit, co a jak si tady uděláme podle sebe. Přestěhovali jsme věci a za týden přišla voda,“ popisuje situaci, ve které se s rodinou ocitl.

Tragédie se nevyhnula ani čerstvým majitelům domů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak podotýká, stěhování si představoval úplně jinak. „Plánovali jsme, kdy bude kolaudace, kdy budeme grilovat a tyhle věci... místo toho musíme nutně urychlit rekonstrukci. Co jsme tady udělali, je zničené. Začínáme se vším od začátku,“ říká.

Voda se hnala přes zahradu a přízemí domu ne z Odry, ale z opačného směru od jezera. „Tlačila se mimo protipovodňové hráze,“ konstatuje Nemyslo. Neušetřila ani v pytlích připravené uhlí na zimu, které měl naskládané až po strop v garáži. „To taky dalo práci to tady složit. Horní pytle s uhlím použitelné budou, ale uvidíme co ty pytle dole. Ty byly pod vodou,“ upozorňuje.

Otázkou zůstává, co bude s uhlím, které v garáži navlhlo | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hned vedle garáže je vstup do sklepa. Ten je stále ještě zaplavený vodou. „Pořád se to tlačí zespodu. Čerpadlo mám, ale zrovna mi nechce naskočit. Takže uvidím, jestli se spolu domluvíme,“ říká se smíchem.

Bez signálu, bez elektřiny

V přízemí domu je stále do výšky asi třiceti centimetrů navlhlá stěna. Tu nejhorší vodu a bahno se už podařilo z domu dostat. „Včera se tady několikrát vytíralo a drhlo,“ říká s tím, že je možná štěstí, že ještě nestihl v přízemí větší rekonstrukci. S tou počítal až v další fázi. Společně s rodinou bydlí v prvním patře. „I proto tady ty škody nejsou zase tak moc veliké,“ podotýká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si také celou reportáž z místa

I tak vyšla kvůli záplavám některá již odvedená práce nadarmo. „Před nějakou dobu jsme prováděli injektáž stěn, protože nám to tady vlhlo... Teď můžeme začít znova, protože se nám ty stěny zase pěkně nasákly vodou,“ ukazuje na zdi v místnosti vpravo hned za vchodovými dveřmi.

Celá rekonstrukce teď bude muset podstatně zrychlit. Dům musí být suchý, jinak začne chátrat. „Původně jsem plánoval, že se na ty opravy vrhnu sám, ale teď zvažuju, že si zařídím nějakou firmu, protože mi ty poslední dny opravdu sebraly dost sil,“ podotýká.

Dům už se pomalu vysouší od vysoké vody | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejhorší podle něj byly první dny, když povodeň přicházela a voda v okolí jeho domu postupně stoupala. V té době si nebylo možné odpočinout. „Všechno jsme to sledovali z prvního patra. Vypadla elektřina a přestal jít i signál. Člověk moc nevěděl, jak dlouho to bude trvat, co čekat,“ popisuje první dny povodně. „Jak už začala klesat voda, tak už byl člověk veselejší,“ dodává.

Teď už zbývá jen vysušit dům, sečíst škody a doufat, že se podaří získat nějaké peníze od pojišťovny na práce, které je nutné v domě provést co nejdříve. „Naštěstí jsme pojištění. Jen doufám, že se k nám pojišťovna neotočí zády,“ říká s obavou v hlase. Pojistku totiž uzavřel teprve před čtrnácti dny.

„Co jsem včera vyčetl na internetu, u těch pojistek je desetidenní ochranná lhůta... My máme dům pojištěný dva týdny. Takže doufám a věřím, že to všechno dopadne dobře. Jinak by tohle byla hodně špatná koupě,“ dodává s odkazem na vytopený dům.

Sbírky na pomoc zasaženým povodněmi Adra: 66888866/0300 či web



66888866/0300 či web Charita ČR: 44665522/0800 či sms, web

44665522/0800 či sms, web Český Červený kříž: 333999/2700 nebo web

333999/2700 nebo web Člověk v tísni: 72027202/0300, web

72027202/0300, web Diakonie: 2100691426/2010 nebo sms, web

2100691426/2010 nebo sms, web Potravinové sbírky lze najít na webu

lze najít na webu Donio: sbírku lze najít na webu