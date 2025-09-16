‚Plánované zprovoznění není ohroženo.‘ Silničáři dokončují nové dálniční úseky na Přerovsku
V pátek 19. prosince silničáři plánují otevření dvou nových dálničních úseků v Olomouckém kraji. Fungovat by měla začít poslední část dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi a úsek D55 mezi Olomoucí a Kokorami na Přerovsku. Práce na stavbách finišují.
Na dálnici z Olomouce do Kokor denně pracuje 150 lidí. Stroje nezastavují ani o víkendech. Teď právě brousí spáry na novém mostě mezi Grygovem a Velkým Týncem, ukazuje Jiří Škrabal, vedoucí stavby.
„Tady původně byla úrovňová křižovatka u čerpací stanice a na této komunikaci Grygov – Velký Týnec byl v době špičky velký problém vůbec odbočit na hlavní. Teď je to mimoúrovňové křížení, takže by to mělo být naprosto bez problému,“ vysvětluje.
Na čtvrtém kilometru dálnice ve směru od Olomouce právě utahují jednotlivé sloupky středových svodidel, která zajistí bezpečnost cestujících. „Utahuji u sloupku šavli, které zesilují, když auto narazí, tak aby to nebyl tak silný náraz,“ popisuje Michal Dvořáček.
Celý úsek z Olomouce až do Přerova je rovný, dělí se na dvě části. Ta směrem od Olomouce je víceméně vybetonovaná, druhá je asfaltová. „Ten úmysl je kvůli tomu, že v zadní části je to dálniční těleso ve vysokých násypech, takže z nějakých budoucích možných deformací ta asfaltová vozovka na to lépe reaguje. Kdežto u betonového krytu by mohlo dojít k nějakým výraznějším poruchám,“ říká.
Stavba za dvě miliardy korun finišuje, konstatuje spokojeně Jiří Škrabal. „Pracujeme na odvodnění, dosypáváme střední dělicí pásy, děláme krajnice, razíme svodidla, oplocení stavby jede, na konci úseku nám začali zahradníci, takže myslím si, že plánované zprovoznění není ohroženo,“ domnívá se.
Dálnici ale chybí napojení na Přerov. Všechna auta budou stejně jako dosud projíždět Kokorami, připomíná starostka Jana Habáňová (nez.).
„Dálnice bude dárek pro všechny, co jsou od Olomouce po Krčmaň. Ale tím, že dálnice není dodělaná nebo nenavazuje plynule úsek Kokory-Přerov, tak nám bypassem před Kokorami vrátí tu dopravu zpátky na silnici první třídy,“ vysvětluje.
Ředitelství silnic a dálnic chce šestikilometrový navazující úsek do Přerova začít stavět v příštím roce. 95 procent potřebných pozemků má už vykoupeno.