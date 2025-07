Plány na záchranu Škroupova domu v Osicích na Královéhradecku bohužel dostávají další trhliny

Škroupův dům v Osicích na Královéhradecku bude zřejmě chátrat dál. Stavbu, na kterou se složili a kterou postavili místní coby poctu slavnému rodákovi - autoru státní hymny - měl pomoci zachránit Královéhradecký kraj. Nové vedení hejtmanství ale nakonec potřebnou sumu uvolnit nechce a od dohody ustupuje. Osice 22:22 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obec Osice předala Královéhradeckému kraji klíče od Škroupova domu | Foto: Tomáš Lörincz

„Tam je zpracovaná dokumentace, vydané stavební povolení, ale nové vedení kraje s tím nesouhlasí. Prostě se pravděpodobně ona smlouva, která byla uzavřena, nebude plnit,“ nezávislý starosta Osic Stanislav Bydžovský ukazuje ve své kanceláři připravenou dokumentaci, opravám Škroupova domu v téhle chvíli brání opravdu jen chybějící peníze.

To slovo jen je ale ve velkých uvozovkách, protože právě finance jsou klíčové. A jsou i hlavním důvodem, proč nové vedení hejtmanství od slibu, který uzavřelo ještě bývalé vedení kraje, couvá.

„V tuto chvíli se podstatně změnily okolnosti plnění smlouvy, protože předpokládaná cena byla původně zhruba 50 milionů korun. A nyní je skoro jednou taková,“ vysvětluje hejtman Petr Koleta z hnutí ANO s tím, že suma kvůli růstu nákladů a inflaci narostla.

Starosta Stanislav Bydžovský upřesňuje. „Když se uzavírala smlouva, tak byla předběžná cena, podíl Královéhradeckého kraje, 50 milionů korun. Dnes už máme rozpočet a náklady jsou 88 milionů korun včetně DPH.“

Obec se o záchranu Škroupova domu snaží už desítky let, před sedmi lety ho po dohodě dokonce majetkově převedla na Královéhradecký kraj, který tak měl mít jednodušší financování.

Sliby byly. „Už od roku 2018. Už je na kraji třetí hejtman, a teď, když to vypadalo, že už by to mohlo dopadnout, tak to zase vypadá, že to asi nedopadne. Asi už nikdy,“ ztrácí starosta Osic Stanislav Bydžovský optimismus.

Hejtman Petr Koleta ale naznačil, že nějaká cesta k tomu, aby stavba nespadla, ještě existovat může. „V tuto chvíli jsme se domluvili, že musíme řešit podepsanou smlouvu. Se kterou nicméně my, na základě změněných okolností, nesouhlasíme. A hledáme nějaké další řešení. Věřím, že bychom se dokázali shodnout během tohoto měsíce, nejpozději během měsíce srpna.“

Plánované jednání potvrdili i zástupci obce. Zatím není jasné, jestli kraj uvolní třeba nějakou částku na dílčí sanaci nebo jestli půjde o řešení úplně jiné. Každopádně plánované opravy se tedy už poněkolikáté ruší.