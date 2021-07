Začíná platit evropská směrnice o zákazu jednorázových plastů. Česko ji nestihlo schválit

Plastová brčka nebo třeba jednorázové plastové příbory se mají stát v celé Evropské unii minulostí. V sobotu začíná platit nová směrnice, která bojuje proti znečišťování přírody a moří právě plastovým odpadem. Čeští poslanci ale zatím nestihli nová pravidla schválit. Konec jednorázových plastů se tak v Česku odsouvá. Někteří podnikatelé jsou ale ve snižování plastového odpadu už teď napřed. Praha 18:49 3. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákonem by se podle odhadů mohly ušetřit tisíce tun odpadu ročně. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Z bistra a jídelny v pražském Karlíně si jednorázové plastové obaly vyráběné z ropy neodnesete. Majitelka Dominika Friedlová zavedla krabičky na jídlo z šetrnějších materiálů už před devíti lety. A místo plastových brček tu dostanete papírová nebo kovová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Konec jednorázových plastů se odkládá. Proč? Dozvíte se v reportáži

„Nejsem původně z gastrooboru. Jsem vystudovaný ekolog, takže se to trochu propojuje. Pro mě je nejlepší cesta dát obal okatě dráž a lidé, kteří se trošku dokážou nacítit, tak to berou dobře. Naučí se chodit s vlastní taškou nebo obaly,“ řekla pro Radiožurnál.

Kvůli pandemii a zavřeným restauracím se objem jednorázových obalů výrazně zvýšil. Lidi ale mají podle Friedlové větší zájem i o vratné krabičky.

„Půlka lidí o tom opravdu přemýšlí a pro druhou půlku lidí je motivace finanční, aby nedávali každý den za obaly 10 korun, ale spočítají si, že se jim vyplatí dát zálohu 80 korun a po covidu krabičku vrátit,“ dodala.

Alternativy k plastovým obalům zkouší taky další restaurace. Potvrdila to Asociace hotelů a restaurací i Asociace restauratérů APRON. U vratných obalů ale naráží na neochotu zákazníků krabičky vracet.

„Zákazníkovi je vydáme, ale on je nepřinese zpátky, takže to zase chce v obalu a tím pádem se mu to jídlo zdražuje. Tam, kde jsme se členy bavili, že to začali využívat, tak zase přestali, protože zákazníci to nevraceli,“ uvedla výkonná ředitelka APRON Kateřina Holnová.

Zákon leží ve sněmovně

Plastová brčka nebo kelímky a krabičky na jídlo z takzvaného expandovaného polystyrenu měly z Česka začít povinně mizet od začátku letošního července. Zákon ale leží od ledna ve sněmovně a nedostal se ještě ani do prvního čtení.

Houby by v budoucnu mohly likvidovat plasty, radioaktivní odpad i pomoci v kolonizaci Marsu Číst článek

Například Slovensko omezení jednorázových plastů schválilo už na podzim 2019. Kvůli nedodržení termínu můžou Česku v krajním případě hrozit i sankce. Ministerstvo životního prostředí věří, že se zákon podaří brzo schválit a zakázané výrobky zmizí do konce června 2022.

Ředitel odboru odpadů Jan Maršák odhaduje, že by se tak mohly ušetřit tisíce tun odpadu ročně. „Z hlediska počtu kusů například vatových tyčinek, příborů, talířů nebo brček se můžeme bavit o stovkách milionů kusů,“ popsal.

Většina supermarketů v Česku se na zákaz už připravila. Řetězec Albert například zkouší i bezobalový prodej některých trvanlivých potravin. Všechny zakázané jednorázové výrobky už vyřadil z prodeje třeba supermaket Lidl.

„Jednorázové plastové nádobí a brčka neprodáváme již od roku 2018. Plastovou část ve vatových tyčinkách jsme nahradili papírem. Jen tato úspora u vatových tyčinek činí více než 21 tun ročně,“ potvrdil mluvčí Tomáš Myler.

Nová pravidla se budou týkat i dalších výrobků. Například vlhčené ubrousky, dámské vložky a taky cigarety s filtry budou muset být povinně označené symbolem mrtvé želvy a upozorněním, že výrobky obsahují plast. Zákon taky počítá s tím, že výrobci třeba sáčků a obalů na potraviny budou povinně přispívat na úklid obcí a měst.