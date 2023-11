V polovině roku 2025 by mohl v Česku začít fungovat systém zálohování PET lahví a plechovek. Novelu příslušného zákona připravuje ministerstvo životního prostředí. V mnoha státech už systém funguje a i v Česku spustily v několika prodejnách zkušebně zpětné výkupy některé obchodní řetězce. Se zálohováním PET lahví a plechovek ale nesouhlasí zástupci desítek obcí a měst například včetně Olomouce. Olomouc 22:13 9. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vytřízené PET lahve | Zdroj: Shutterstock

„Stávající systém je schopný velice efektivně vytřídit složky separovaného odpadu a zdá se nám jako mrhání prostředky zavádění paralelního systému,“ vysvětluje výhrady za olomouckou radu náměstek primátora Otakar Bačák z hnutí Společně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Povinné zálohování PET lahví a plechovek? Vedení mnoha měst a obcí chystanou novelu zákona kritizují

Zálohování podle něj není stejné jako zálohování skleněných láhví. Vrácené „petky“ nesmí být pomačkané, i když jdou do lisu a stane se z nich stejná hmota, jaká je ve žlutých kontejnerech. Nový zálohovací systém má přijít na pět miliard a ročně zhruba miliardu na provoz.

Ministerstvo: Nový systém nenaruší ten současný

Mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková potvrdila, že s obcemi jednají a snaží se vyvracet některé omyly. „Ministerstvo životního prostředí připravuje novelu zákona o obalech tak, aby nový systém neznamenal narušení současného systému třídění odpadů a neměl dopad na rozpočty obcí. Kromě toho navrhujeme některé kompenzační mechanismy směrem k obcím, které jim budou přinášet nové zdroje příjmu,“ uvádí Ješátková.

Předsedkyně Sdružení místních samospráv Eliška Olšáková tvrdí, že k deklaraci, která zálohování odmítá, se už připojily stovky obcí. „My dnes z deseti uvedených PET lahví na trh vysbíráme osm a podle závazků, které máme, bychom jich měli vysbírat devět. A my se domníváme, že by bylo daleko jednodušší posílit současný stávající systém, než zavádět zcela nový systém,“ říká Olšanská.

Vratné PET lahve jsou už za dveřmi. Očekávaná výše zálohy je čtyři koruny za jednu, říká ministr Hladík Číst článek

Svaz měst a obcí chce, aby ministerstvo vypracovalo dopadovou studii na lidi i obce při zálohování vybraných lahví. Cíl vybrat 9 z 10 PET lahví a plechovek je podle místopředsedy svazu Pavla Drahovzala pro místní samosprávy reálný.

„Spousta měst a obcí v posledních letech velmi intenzivně zaváděla systémy door-to-door, to znamená popelnice v podstatě u každého domu. Teď tedy příliš nechápeme, proč bychom měli říct těm lidem: Je dobré, že třídíte do těch žlutých popelnic, ale část toho, co teď třídíte, noste do obchodu,“ zmiňuje Drahovzal.

Třináct států Evropské unie už zálohování PET lahví a plechovek zavedlo a další o tom uvažují. Podle Pavla Drahovzala ale Česko patří k premiantům v třídění do barevných kontejnerů a systém obce s občany a firmami dlouhodobě budovaly.