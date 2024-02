Případ surového napadení Ukrajinek v Plasích míří před soud. Státní zástupkyně navrhuje podmínku

Státní zástupkyně podala obžalobu na muže, který měl loni v létě v Plasích na Plzeňsku napadnout dvě ženy z Ukrajiny. Informovala o tom v pondělí Česká televize. Za ublížení na zdraví a výtržnictví mu navrhuje dvouletou podmínku. Obviněný se hájí tím, že konflikt vyvolaly ženy. Plzeň 14:16 12. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Případ surového napadení Ukrajinek v Plasích míří k soudu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Osmačtyřicetiletý muž začal 13. srpna v Plasích na severu od Plzně na konci víkendové poutě podle policie rasisticky nadávat dvěma Ukrajinkám poté, co mu údajně překážely při výjezdu autem.

„Následně přišel až k poškozeným a bezdůvodně nejméně třikrát udeřil otevřenou dlaní do obličeje poškozenou,“ píše se podle České televize v obžalobě.

Jedna z žen mu poté dle dokumentu vzala klíče z auta, aby nemohl odjet. „Vyhodnotil to tak, že mu chce odcizit auto, že mu s ním chce odjet, tak se jí v tom snažil nějak zabránit,“ stojí v obžalobě.

Když muž znovu zaútočil, druhá žena ho měla uhodit do zad a krku. Obviněný ji poté nejméně dvakrát vrazil pěstí, uvádí Česká televize. Muž, který pracuje jako provozovatel pouťových atrakcí, ale tvrdí, že ani jednu ženu do obličeje neudeřil. Zároveň odmítl, že by z místa incidentu odjel. Případem se bude zabývat Okresní soud Plzeň-sever.

Surově napadnout ženu je hnus. Napadnout ji jen kvůli její národnosti je absolutní hnus. Tyhle činy jsou výsledkem nenávistných výroků na adresu Ukrajinců, podobně jako šíření nenávisti vůči muslimům “stvořilo” teroristu Baldu. Politická odpovědnost padá na ty, kdo ty nenávistné… pic.twitter.com/At1s62joDn — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 23, 2023