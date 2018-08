Platy ve veřejné sféře porostou, dohodly se ANO a ČSSD

Ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček uvedl, že ministerstvo financí přidá na platy oproti původnímu návrhu „dost podstatně“. Přesnou výši růstu ale nechtěl uvést. Ministři za ANO předtím novinářům řekli, že trvají na zohlednění zásluhovosti při navyšování platů.

„Rámcová dohoda existuje. Z pohledu ČSSD je to dobrá dohoda. Je to dobrá zpráva pro všechny zaměstnance ve veřejné sféře. Dojde k navýšení prostředků na platy oproti původnímu návrhu ministerstva financí, a to dost podstatným způsobem, " uvedl Hamáček.

ČSSD v jednáních zastávala názor odborů, že platy ve veřejné sféře by měly růst plošně. Výsledné přidávání by se podle sociálních demokratů mělo co nejvíc přiblížit deseti procentům.

Sumy určené na platy ve veřejné sféře zahrne návrh rozpočtu, který chce ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poslat do připomínkového řízení do konce tohoto týdne. Schvalovat by ho pak menšinové vláda měla 19. září.

Českomoravská konfederace odborových svazů také žádá navýšení tarifů o deset procent. Vláda dosud hovořila o zvýšení sumy na platy o šest procent a desetiprocentní růst do tarifů jen pro učitele, ostatním pak odstupňovaně méně.