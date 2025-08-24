Platba na státní pojištěnce má vzrůst na 2188 korun měsíčně. Návrh počítá i s inflací

Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného by měl stát podle návrhu ministerstva financí příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2188 korun, tedy o 61 Kč víc než letos. Státní rozpočet to bude stát 4,4 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády.

Návrh nařízení vlády, který ministerstvo financí vložilo do informačního systému úřadu vlády a na který upozornila Česká televize (ČT). Vychází z pravidel pro automatickou valorizaci příspěvku, která počítá s meziroční inflací 2,9 procenta. Promítá se do ní také růst reálné mzdy v posledních dvou letech. 

„Mechanismus je dobře nastavený. Myslím, že všichni ekonomové se shodnou na tom, že je potřeba hledat vnitřní rezervy toho systému,“ řekl ČT ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Loni činila měsíční platba za jednoho státního pojištěnce 2085 korun, letos je to 2127 Kč. Letošní výdaje na státní pojištěnce obnáší podle dřívějších údajů zhruba 154 miliard korun. 

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) naopak upozorňuje, že systému docházejí peníze. „Nějaká revize i toho systému automatické valorizace, toho vzorečku, podle kterého se vypočítává, bude potřebná,“ uvedl pro ČT.

Peníze za státní pojištěnce částečně pokrývají rostoucí náklady zdravotního systému, který letos třetím rokem za sebou míří do deficitu. Podle zdravotních pojišťoven bude výhledově potřeba zajistit další příjmy, uvedla ČT.

