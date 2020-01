Banky musí do konce roku zvýšit bezpečnost plateb na internetu. Využijí k tomu hesla nebo sken obličeje

Pravidla pro placení kartou na internetu se zpřísní. Nejpozději do konce roku 2020 totiž musí všechny banky zajistit dvoufaktorové ověřování plateb. Vyžaduje to evropská směrnice o platebních službách. Pro zákazníky to znamená třeba zadání speciálního hesla, PIN kódu nebo skenu obličeje.

