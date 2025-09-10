Platby státu za pojištění dětí, seniorů nebo nezaměstnaných příští rok stoupnou o čtyři miliardy
Platba za státní pojištěnce, kterými jsou děti, senioři nebo nezaměstnaní, se od příštího roku zvýší na 2188 korun měsíčně z letošních 2127 korun měsíčně. Příslušné nařízení ve středu schválila vláda, řekl po jednání kabinetu premiér Petr Fiala (kandiduje za ODS a Spolu).
Zvýšení vyplývá z valorizačního mechanismu. Celkem stát příští rok za státní pojištěnce zaplatí o 4,4 miliardy korun víc než letos, částka by měla dosáhnout 158,4 miliardy korun.
Nařízení vlády navyšuje pro příští rok vyměřovací základ, ze kterého odvádějí například podnikatelé minimální pojistné. Od 1. ledna každého roku se od loňska zvyšuje o součet růstu cen, tedy inflace, a jedné poloviny růstu reálné mzdy. Letos je vyměřovací základ stanovený na 15 749 korun, příští rok bude 16 206 korun.
Fiala upozornil, že úpravu platby za státní pojištěnce na základě vývoje ekonomických ukazatelů nařizuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. „Tím, co jsme dnes rozhodli, naplňujeme to, co nám stanovuje zákon. Jedná se fakticky o mandatorní výdaj,“ řekl premiér.
Státních pojištěnců je zhruba šest milionů. Platby za tyto pojištěnce tvoří zhruba třetinu celkových příjmů veřejných zdravotních pojišťoven. Pojistné zaměstnanců se odvíjí od výše jejich platů.