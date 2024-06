Platilo žháře Rusko? Bílým místem útoku v DPP zůstává skupina na Telegramu

Šestadvacetiletý španělsky mluvící muž z Jižní Ameriky, který je obviněný v Česku z terorismu, skončil tento týden ve vazbě. Víme, kde přesně ho úřady zadržují?

To zatím nevíme. Víme jen, že byl dopadený v centru Prahy v sobotu ráno a že po něm policie pátrala už od čtvrtka. Kde se nyní vyskytuje, nevíme. Ale je to pro něj každopádně problematické, protože v pondělí se rozhodlo o tom, že bude vzat do vazby, a není to pro něj příjemná situace.

Už jsem zmínil, že je podezřelý a obviněný z terorismu. Pojďme přiblížit, k čemu došlo, co měl spáchat. Policejní prezident Martin Vondrášek popsal, že ke žhářskému útoku, který má mít muž na svědomí, mělo dojít minulý týden v objektu Dopravního podniku hlavního města Prahy. To je velký oplocený areál nedaleko vojenského letiště ve Kbelích na Praze 9. Co přesně se v něm nachází?

Jedná se o jedno z největších parkovišť autobusů dopravního podniku v Praze. Nejsou tam jenom autobusy, ale i trolejbusy, je tam také hala, kde se opravují a čistí autobusy i další dopravní prostředky, které jsou v majetku dopravního podniku. Je to hala, která je vysoce zabezpečená. Nachází se tam poměrně hodně pracovníků, proto když pachatel, šestadvacetiletý muž z Kolumbie, přišel a začal tam polévat některé autobusy, tak se na to po poměrně krátké době přišlo.

Autobusy poléval benzinem?

Ano a bylo jich několik. Polil autobusy a zapálil je. Jenomže díky duchapřítomnosti personálu, jak už zmiňoval policejní prezident Martin Vondrášek, se autobusy hned uhasily, takže nedošlo k vyšší škodě. Podle mluvčí dopravního podniku je škoda zhruba 200 tisíc korun. Tam se odehrála docela důležitá věc, protože dopravní podnik je zvyklý na vandalismus a na nějaké škody dopravních prostředků, ale v tomto případě informaci předal policii, protože všichni v rámci Evropské unie nyní sdílíme informace ohledně pokusů o žhářské útoky a tak dále. Západní evropské služby totiž upozorňují jednotlivé země, že když se takový případ objeví, nemusí to být jen tak.

To znamená, že muž se dostal do areálu dopravního podniku na Praze 9, podařilo se mu polít několik vozidel benzinem a zapálit je. Teprve v ten moment přišel někdo z personálu, komu se povedlo pachatele od činu odradit, ale nepodařilo se ho v tu chvíli ještě chytit, je to tak?

Dá se to tak říct.

Pachatel z místa utekl.

Ano. Podle mých informací od policejních vyšetřovatelů nešlo jenom o jeden autobus, který muž polil a zapálil. Ale požár nebyl ve velkém rozsahu.

Pěšák, nebo profesionál?

To, že se muž objevil na kamerových záběrech v Praze, viděl jsem záběry z obchodu, může vypovídat o tom, jak připravený, nebo nepřipravený na útok mohl být?

Případ si vzalo 1. oddělení pražské policie, které řeší tyto případy. Myslím, že i díky duchapřítomnosti vyšetřovatelů si řekli, že to není jen tak, že nejde jenom o běžný vandalismus, i když je asi mohlo zmást, že to udělal šestadvacetiletý mladík z Jižní Ameriky, a hledala se motivace, proč by to dělal. Řekli si, že vzhledem k tomu, co se v Evropě děje a k jakým žhářským útokům nebo pokusům o ně dochází, je potřeba muže okamžitě najít, i proto, aby mu byly prohledány věci a zjistilo se, s kým komunikuje na svém mobilním telefonu, zjistila se motivace a jestli je sám, nebo má komplice. V pátek ráno se tedy okamžitě vyhlásilo pátrání, později se zveřejnily i fotografie muže, například, když platil v obchodě, a o den později byl dopaden.

To bylo v sobotu. Policie ten den velmi výrazně posílila opatření v hlavním městě. Bylo to v souvislosti s tímto žhářským útokem, ke kterému v menší míře došlo, protože se policie obávala, že muž může mít v Praze nějaké komplice?

Policisté v ten moment nevěděli, jestli muž nemá ještě nějaké kolegy, kteří se chtěli pokusit spáchat další žhářský útok, takže zadrženého vyslýchali. Docházelo i k prověřování dalších okolností. Je možné, že se policie společně s Bezpečnostní informační službou (BIS) doptávaly jiných evropských kolegů, jestli tento muž není v jejich databázích, že by se pokoušel o něco podobného i jinde, nejenom v České republice. Poté se ale vyloučilo, že by měl komplice. Bezpečnostní opatření nadále běží, ale už neprohledávají úplně každého, kdo by vypadal nějakým způsobem podezřele, jako tomu bylo v sobotu například u Hlavního nádraží v Praze.

Co se policie o muži dozvěděla z výslechů? Dozvěděla se, kdy do Prahy přicestoval, za jakým účelem a kdo to vlastně je?

Muž přicestoval do Prahy minulý týden v úterý, takže když ho policie zadržela v sobotu, tak to byl pátý den jeho pobytu v Česku. Podle všeho vypovídal na policii, nevíme konkrétně, co řekl, ale policie po výslechu vyloučila, že by měl komplice a že by fyzicky spolupracoval s někým dalším tady v Česku. Našli ale telegramový účet v jeho telefonu, který je poměrně klíčový pro celý případ. Jde tedy o šestadvacetiletého muže, který je z Kolumbie, hovoří španělsky, trochu anglicky a přicestoval do Česka. Jedna z verzí je, že jel na dovolenou a pobýval tady náhodně. Tím, že byl součástí jisté telegramové skupiny, ke které se dostaneme, existuje podezření, že mohl útok provést za úplatu. Další verze je, že to bylo předem naplánované s cílené. Dle mého názoru byl způsob, jakým byl útok provedený, jak to říct, neprofesionální. Z toho, jakým způsobem se pohyboval po Praze a jak se choval, mi nepřišlo, že by to byl nějaký profesionál. Prostě to byl člověk, který se zřejmě nechal chytit skupinou lidí, která se snaží ucházet o možné pachatele, kteří by podobné činy prováděli po Evropě.

Telegram a možný ruský vliv

Zmíněný telegramový účet je důležitý z toho důvodu, že muž přes něj mohl dostat nějaké informace, nabídku, aby jako žoldák, sabotér splnil úkol na něčí objednávku?

Je to nyní jedna z nejpravděpodobnějších verzí celého případu. Není jediná, protože BIS i další evropské země se zaměřují na tyto telegramové skupiny, skrze které se zřejmě Rusko snaží získávat lidi, kteří by dělali tyto žhářské útoky nebo i jiné případy, které by například poškozovaly infrastrukturu jednotlivých evropských zemí. Muž byl součástí skupiny, kde se hovořilo o žhářských útocích, pravděpodobně udělal tento čin za úplatu, ale to je zatím vyšetřovací verze a může se to ještě změnit. Nevím, co konkrétně policii řekl, když byl vyslýchán, jestli přiznal, že měl za útok dostat nějaké peníze. Ale nebyl úspěšný, takže se můžeme jen domnívat. Nicméně byl k tomu naveden a to je právě to klíčové, co se Rusko snaží v Evropě dělat, aby destabilizovalo situaci, která tady je.

To, že někdo z Ruska byl objednavatelem žhářského útoku, víme stoprocentně? Slyšel jsem totiž ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN, který ve vysílání Radiožurnálu prohlásil, že to víme s vysokou pravděpodobností, která hraničí s jistotou. Znamená to, že ruská stopa je dokázaná?

„Ruský jazyk a ruská komunikace objevující se v tomto případě je intenzivní. (...) Ruská stopa je nejenom pravděpodobná, já bych si dovolil říct více než pravděpodobná, hraničící s jistotou.“ Vít Rakušan, ministr vnitra, STAN (ČRo Radiožurnál, 10. 6. 2024)

Myslím, že je nemožné to dokázat. I čelní představitelé české vlády říkali, že tu je vysoká míra pravděpodobnosti, nikdo si netroufl říct, že je za tím Rusko. Podle mě to ani nelze, protože když se policie zeptá majitele Telegramu, zda jim může předat informace o jednotlivých telegramových skupinách, protože jich je nespočet, tak Telegram je známý tím, že tato data nikomu neposkytuje a neříká, kdo je klíčovým vlastníkem konkrétního účtu a kdo za ním stojí. Spolupráce s Telegramem je tedy pro policii dlouhodobě složitá. Bylo to vidět i v případě Česka, když se řešila ta nešťastná událost na Filozofické fakultě, kdy se pachatel podezíral z toho, že měl taky telegramový účet. Doteď není jasné, jestli skutečně měl, nebo neměl, jestli byl jeho, nebo ne, protože policie nedostala žádnou odpověď od Telegramu. Tak je to i v tomto případě, kdy se bude složitě prokazovat, kdo byl za telegramovým účtem, ale tím, že západní evropské tajné služby dlouhodobě upozorňují na to, že Rusko se snaží těmito případy destabilizovat situaci a že jsou tato podezření, tak se sází právě na Rusko.

Víme z minulosti, že Rusko koordinovalo nějaké útoky právě přes telegramové účty?

Podle mých informací i české tajné služby prověřovaly v Česku několik telegramových skupin, které se snažily chytit i nějaké Čechy nebo Ukrajince, kteří žijí v Česku, a nabádali je k nějakým případům, ale zatím k nim nedošlo. Toto je první případ, o kterém víme, který byl i poměrně hodně medializován, a je možné, že podobných případů bude čím dál, tím víc.

Pracuje policie s verzí, že by ten člověk byl součástí žhářské skupiny, která by podnikala útoky napříč evropskými státy v poslední době? Víme totiž o mnoha útocích a požárech, které vzplanuly v různých zemích Evropy v posledních týdnech a měsících.

Nevím, jestli mohu říct, že byl součástí nějaké koordinované skupiny, která by se tady dopouštěla těchto činů. Myslím, že to je mnohdy náhodné, že konkrétní člověk se chytne do sítě. Hodně jsem přemýšlela nad tím, jakým způsobem se člověk do té telegramové skupiny dostane. Je to dle mého názoru mnohdy skupina, která na první pohled nevypadá ani nepůsobí tak, že by chtěla páchat nějaké žhářské útoky nebo výpady proti infrastruktuře v jednotlivých evropských státech. Jde například o skupinu lidí, která na první pohled sdílí nějaké myšlenky, souzní úplně v jiné oblasti, později se přejde k rozebírání dalších témat a poté správce skupiny může jednotlivým členům navrhnout nějaké věci, bavit se o tom s nimi a nabídnout jim peníze za to, jestli to zkusí. Je otázkou, jestli lidé, kteří tyto činy páchají, vůbec vědí, že za tím může být třeba Rusko. Podle mě nemusí.

Ptám se z toho důvodu, že podle ČTK Bezpečnostní informační služba získává stále jednoznačnější informace o snaze ruských tajných služeb verbovat lidi mimo Rusko k provádění sabotáží v Evropě, které mají vyvolat strach. Případ muže z Prahy tedy může souviset s tím, o čem mluví BIS?

Jednoznačně a myslím si, že policii i tajné služby mohlo překvapit, že člověk, který se nechal naverbovat, nebyl Čech nebo například někdo z Východu. Nicméně je klíčové, a to nevíme, jestli sem skutečně přijel na dovolenou a až tady byl zverbován, respektive tady v Česku mu byla dána nabídka, nebo jestli sem jel cíleně útok vykonat.

Jak jsem se doptával na útoky v Evropě, můžu zmínit, že v Polsku vyhořel obrovský obchodní dům, v Litvě vzplála IKEA. Polsko a pobaltské země podezírají Rusko, stejně jako se o tom teď mluví v České republice. Je v Polsku a v Pobaltí dokázané, že za útoky stáli buď přímo ruští agenti, nebo naverbovaní žoldáci ze zahraničí?

Polský premiér mluvil o tom, že je vysoce pravděpodobné, že za případy výbuchů v Polsku stálo Rusko. Myslím, že premiér má informace od tamních tajných služeb a že by to neříkal jen tak do vzduchu. Je to koordinovaná snaha západních evropských služeb, které spolu v posledních týdnech sdílí veškeré informace.

Máš informace o tom, že by české a polské tajné služby spolu komunikovaly v tuto chvíli ve vyšší intenzitě?

To nelze říct, ale v posledních měsících i roce dochází k tomu, že západní evropské tajné služby spolu více komunikují kvůli snaze Ruska provádět v evropských státech vlivovou operaci. Už jsme to mohli vidět, když se Rusové snažili platit některé krajně pravicové politiky, kteří kandidovali do Evropského parlamentu. Vlivových operací ze strany Ruska je podle tajných služeb čím dál, tím víc, takže je podle mě logické, že spolu komunikují. Nemohu s jistotou říct, že v případě žhářských útoků, které se staly v posledních týdnech, by všechno intenzivně komunikovaly, ale myslím si, že je logické, že si informace předávají, protože systém, který je destabilizován, se týká nás všech v Evropě.

Filozofie Kremlu za útoky má být tedy taková, že v momentě, kdy se podaří najmout někoho, aby útok provedl, tak tím pádem je bezpečnost obyvatel konkrétních států v Evropě ohrožená, lidé kvůli tomu přestanou věřit vlastní vládě a umožní, aby nastoupila vláda někoho, kdo bude víc proruský než aktuální vlády, které podporují Ukrajinu? To je za tím?

Myslím, že to říkáš dost přesně. Důvod, který jsi zmínil, je pro mě klíčový, proč to dělají. Dalším důvodem je i to, že když Rusko vpadlo na Ukrajinu, evropské státy vyhostily 600 diplomatů. Většina z nich spolupracovala s ruskými tajnými službami a síť, kterou Rusko v Evropě mělo, se do velké míry rozpadla. Rusové se musí snažit destabilizovat situaci i vzhledem k tomu, co se na Ukrajině děje. Je pro ně klíčové, aby už probourali i veřejná mínění v jednotlivých evropských státech, právě kvůli konfliktu na Ukrajině. Toto je jedna z cest, kdy už se neostýchají udělat věci, které se dotýkají civilistů, protože to vzbudí rozruch, o kterém jsi mluvil, ale také to může v řadě lidí vyvolat i pocit že se útočí už i na ně, tak proč by měli podporovat Ukrajinu. Bavíme se o civilistech, kteří veřejně podporovali Ukrajinu v konfliktu, ale pak si mohou říkat, jestli není lepší mír. Snaha Ruska je i rozšíření toho, aby lidé volali po míru v rámci války na Ukrajině, protože se už začíná dotýkat i civilistů a to je taky jeden z důvodů, proč to Rusko dělá.

Podle deníku Wall Street Journal jsou mladí Evropané stále častěji najímáni k ruským sabotážím, často přes aplikaci Telegram. Americký list popsal příběh mladíka, kterému v Polsku původně zaplatili za sprejování graffiti, ale vyvinulo se z toho instalování kamer podél železnic, po kterých se přepravuje vojenská pomoc na Ukrajinu. (Wall Street Journal. 15. 5. 2024)

Britský deník Guardian připomněl vandalský útok z poloviny května v Paříži, kdy někdo červeně posprejoval památník obětí Holokaustu obrázky ve tvaru dlaní. Francouzští vyšetřovatelé prověřují možnost, jestli si ho neobjednaly ruské bezpečnostní služby. To se podle Guardianu podobá situaci z loňska, kdy v Paříži a dalších městech někdo pomaloval domy Davidovými hvězdami. (The Guardian, 30. 5. 2024)

Připomněla jsi, že bezpečnostní opatření v Česku stále pokračují, to znamená, že od tohoto víkendu je zvýšený dohled, zvýšená ostražitost policistů. Zatím nepolevují v obezřetnosti?

Obezřetnost je stále vysoká a myslím si, že se ani nezmenší. Je možné, že preventivní opatření se naopak zvýší, pokud české tajné služby nebo policie zjistí, že tu jsou další případy, kdy se připravuje žhářský útok nebo jiný výpad proti české infrastruktuře, ale zatím je to v této fázi. Všichni z řad vyšetřovatelů bedlivě sledují telegramové skupiny nebo to, kdo se o co pokouší, a podle toho se preventivní opatření buďto budou zvyšovat, nebo snižovat.

Česko má nějaké informace o tom, že by útoky mohly přijít a že by cílovou zemí mohlo být opět Česko?

Nevím konkrétně, jestli mají na stole pět případů, že toto se stane. Lze ale říct, že je neustále prověřována celá řada aktivit, ale i lidí, kteří jsou napojení na podezřelé telegramové skupiny nebo skupiny na sociálních sítích, které vyzývají k různým činům, jež působí na první pohled poměrně nebezpečně. To je jedna věc. Druhá je, že Česko je cílovou zemí stejně jako Polsko, protože poměrně hodně bojujeme proti Rusku v posledních letech a stojíme za Ukrajinou. Klíčové přitom je, že se snažíme získávat zbraně pro Ukrajinu. Můžeme si vzpomenout na českou iniciativu při sbírce munice. Česko je jednou ze zemí, která je v ohrožení, stejně jako Polsko.

Zpátky k šestadvacetiletému Jihoameričanovi, který je teď ve vazbě. Co bude následovat v nadcházejících dnech? Co mu při prokázání viny hrozí?

Hrozí mu vězení na 12 až 20 let. Je možné, že dostane i výjimečný trest, což by byla pro něj vyšší sazba. Co to pro něj znamená teď? Bude nadále ve vazbě, dokud nepominou některé procesní důvody, kvůli kterým je ve vazbě už nyní. Byl do ní poslán hned poté, co byl zadržen a trestně stíhán. Dokud tyto procesní důvody nepominou, ve vazbě zůstane. Bude tam až do obžaloby, než soud rozhodne, kolik let si ve vězení odsedí.

Máme v tuto chvíli informace o tom, zda by Kolumbie, ze které muž pochází, usilovala o jeho vydání zpátky do vlasti, že by se proces řešil tam?

Zatím tyto informace nemáme. Ptali jsme se české i kolumbijské strany, zatím nepřišly žádné odpovědi, ale určitě se to dozvíme v následujících dnech.

