Platová novela je v rozporu s evropským právem. U Ústavního soudu uspějeme, říká šéf soudců Vávra

Soudci se brání proti letošnímu výpočtu svých platů. Podali kvůli němu první žaloby – podle Soudcovské unie jich různé soudy přijaly desítky. To, kolik budou soudci brát, určuje platová novela. Podle novely jim platy meziročně takřka stagnují, zvýšily se jen o necelé procento. „Novelou politici popírají solidaritu, o které jinak tak rádi mluví," říká pro Radiožurnál prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Rozhovor Praha 9:36 13. května 2025

Vy sám jste takovou žalobu podal?

Ano.

Poslechněte si celý rozhovor s prezidentem Soudcovské unie Liborem Vávrou

Co přesně je podle vás na té platové novele špatně?

Ta platová novela selektivně zmrazila platy pouze soudcům, zatímco například jiným politickým činitelům a zaměstnancům státu platy rostly. Základ výměru platů soudců spočívá v tom, že platy soudců se mají pohybovat tak, jako platy ostatních zaměstnanců státu. Ten princip tady nebyl dodržen.

Kolik peněz je ve hře? Máte spočítané, o kolik korun soudci kvůli novele přišli?

My to takhle nepočítáme, protože podstatný je ten princip. Navíc se to velmi liší podle věku konkrétního soudce a jeho zařazení v soudní soustavě. Předpokládám, že pokud jde o celkovou sumu, o kterou se jedná, bude to vědět ministerstvo spravedlnosti.

Vicepremiér Marian Jurečka z KDU-ČSL před časem řekl, že tato platová novela je kompromis. Od příštího roku se do zákona vrací už dřív dohodnutý automatický valorizační mechanismus. Proč se tedy soudci nemůžou pro tento rok uskromnit?

Není to o uskromnění. Naše platy se pohybují jen tak, jak se pohybují platy ostatních zaměstnanců v národním hospodářství.

Jakým kompromisem tato novela je, když vláda měla v době, kdy rozhodovala, informace o tom, že je tato novela v rozporu s evropským právem a zároveň s ústavními nálezy? To už máme potvrzené i od svých odborníků. Takže já opravdu nevím, jaký kompromis to je, ale především to popírá solidaritu, o které jinak politici tak rádi mluví.

Co teď s těmi žalobami bude?

Žaloby padnou konkrétním soudcům, kteří v té věci musí rozhodnout a v podstatě existují dvě možnosti právního postupu, jak v té věci mohou soudci postupovat.

Bude je řešit Ústavní soud?

To je jedna z variant, na kterou jste i vy jako novináři zvyklí. Obvykle tyto věci projednával Ústavní soud, nicméně v mezidobí vyšel významný rozsudek Evropského soudního dvora v Lucemburku ohledně platů soudců v Polsku a v Litvě, který významným způsobem deklaroval, jaké podmínky musí být splněny.

To je takzvané evropské primární právo a nelze vyloučit, že to může být aplikováno rovnou, to znamená bez zásahu Ústavního soudu.

A věříte si, že uspějete? Protože i v minulosti jste u Ústavního soudu byli úspěšní.

Ano, tuším, že 15krát. Ten princip je ověřen. Navíc oproti tomu, kdy rozhodoval Ústavní soud opakovaně a setrvale v různém složení, tak dnes je zde významná podpora toho evropského rozhodnutí, které je závazné pro všechny země, které spadají do jeho jurisdikce.

Evropský soudní dvůr zopakoval argumenty, které po léta opakuje i náš Ústavní soud, takže podle mého názoru je ta právní situace vcelku jednoznačná.

Proč nebylo při tvorbě novely zohledněno to, o čem teď mluvíme?

Vláda do dlouho tvrdila, že zachová ten mechanismus, a potom zřejmě pod vlivem politických tlaků, tak rozhodli na nočním zasedání, že navrhnou parlamentu tento zákon, aniž by nám to předem řekli, což je také jedna z podmínek.

Víte, že ten zákon Senát odmítl schválit. Víte, že ten zákon vetoval prezident republiky. To znamená, že výhrad vůči němu byla celá řada. Protestoval proti němu Svaz měst a obcí. Myslím si, že je tento zákon velmi špatná práce vlády.