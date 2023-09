Platové tarify se pro příští rok nezvýší, uvedl Jurečka. ,Selhání sociálního dialogu,‘ zní z odborů

Vláda zatím nepočítá s navýšením platových tarifů ve veřejném sektoru pro příští rok. Na případném přidání pro různé profese by se měli dohodnout odboráři přímo s jednotlivými ministry. Resorty by případně na odměňování v roce 2024 mohly využít peníze ze svých rozpočtů, které neutratily letos. Novinářům to v pátek po jednání se zástupci odborových svazů veřejné sféry řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Praha 13:36 22. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zopakoval, že kabinet v připravovaném rozpočtu na příští rok počítá se snížením sumy na platy o dvě procenta | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Jurečky by se pak do konce října mohlo uskutečnit jednání lídrů koaličních stran s předáky, kde by se postup při odměňování dohodl.

Odbory poukazují na reálný pokles výdělků. Žádají růst platových tarifů o deset procent. Zůstávají ve stávkové pohotovosti. Řekl to předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Zítra 22. září 2023 od 9 hod. v @snemovna se uskuteční jednání zástupců @odbory působící v rozpočtové a příspěvkové sféře k vývoji platů v roce 2024 s ministrem @MJureka. Jednání se také zúčastní zástupci školských odborů, veřejné správy a služeb, zdravotnictví, kultury a hasičů. pic.twitter.com/OMHdI3qefQ — Josef Středula (@JStredula) September 21, 2023

„Budu chtít, abychom se nad tématem potkali nejpozději do konce října, abychom na jednání s odbory byli jako představitelé koaličních stran a záležitost (zvýšení výdělků) dohodli a uzavřeli, abychom viděli, jaká je ta konkrétní strategie a co lidé v jednotlivých resortních organizacích a na jednotlivých resortech mohou v roce 2024 očekávat,“ uvedl Jurečka.

Ministr zopakoval, že kabinet v připravovaném rozpočtu na příští rok počítá se snížením sumy na platy o dvě procenta. Ve svém resortu chce navýšit výdělky díky odměnám a snížení počtu pracovníků. Volná místa se neobsazují. Odměny se mají rozdělovat podle výkonu.

„Je velmi důležité, aby zástupci jednotlivých odborů mluvili s ministry. Každý z nás ministrů v tento okamžik ví velmi přesně, jakou má celkovou výši své rozpočtové kapitoly... Jedna věc je konkrétní číslo napsané v rozpočtu. Pak jsou tady ještě takzvané nespotřebované nároky, které se zapojují do výdajů v dalším roce,“ řekl ministr.

Nesouhlas odborů

Odboráři by měli dostat od ministerstva práce údaje o vývoji výdělků v jednotlivých oborech za poslední roky i letošní první pololetí. Podle Jurečky k vyplacení vyšších výdělků není zvednutí tarifů potřeba. S tím odboráři nesouhlasí.

„Budeme trvat na tom, aby se navyšovaly tarify. Náš požadavek je růst o deset procent nominálu v tarifní oblasti,“ uvedl Středula.

Svazy zůstávají ve stávkové pohotovosti, soustředit se chtějí na jednání s ministry. Poukazují na pokles reálných příjmů pracovníků veřejného sektoru od loňska do příštího roku, a to podle jednotlivých profesí za tři roky zhruba o pětinu.

Odborová centrála ale počítá s vyšší inflací než ministerstvo financí. To v srpnové predikci očekává pro rok 2024 míru inflace 2,8 procenta, odbory odhadují šest procent. Odbory varují také před úbytkem pracovníků a omezením služeb státu.

Předáci o jednání o úpravě platů žádali vládu v květnu. Podle Středuly se první schůzka uskutečnila až v pátek, tedy čtyři dny před pondělním jednáním tripartity o rozpočtu a necelý týden před středečním hlasováním vlády o podobě rozpočtového zákona.

„Považujeme to za selhání sociálního dialogu,“ řekl šéf odborů.