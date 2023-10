Nízké platy jdou za univerzitami, míní náměstek. Jsou podfinancované, oponuje akademik

Úterní stávka Hodina pravdy upozorňovala na špatné financování univerzit. O tom, zda nesou vinu za nespravedlivé odměňování univerzity, nebo vláda, nebo jestli se můžeme stát centrem vzdělanosti, jak chce premiér Petr Fiala (ODS), když jsou naše veřejné výdaje na terciární vzdělávání podle Eurostatu hluboko pod průměrem zemí EU, debatují v Pro a proti na Českém rozhlase Plus Jiří Nantl z ODS a František Kratochvíl z Filozofické fakulty UK. Pro a proti Praha 23:41 20. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestní akce Hodina pravdy, akademičtí pracovníci a studenti upozorňují na špatné platové podmínky ve vysokém školství | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedoucí katedry Asijských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a jeden z organizátorů stávky za vyšší platy František Kratochvíl přirovnal ministra školství Mikuláše Beka (STAN) k řediteli sirotčince se slovy: „Nařizuje nám hladovku, protože zlobíme.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nesou vinu na nespravedlivém odměňování vysokoškolských učitelů univerzity, nebo vláda? Ptáme se vedoucího Katedry asijských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Františka Kratochvíla a náměstka ministra školství Jiřího Nantla

„Ministerstvo nenařizuje akademikům vůbec nic. Od toho je akademická samospráva na vysokých školách. Stát ve velmi omezené míře mluví do toho, co a jak univerzity dělají,“ namítá Jiří Nantl z ODS, náměstek ministra školství.

Dodává, že financování je nastaveno podle určitých výkonových kritérií. „Peníze dáváme celým univerzitám a o jejich další redistribuci rozhodují rektoři, akademické senáty a další orgány,“ tvrdí.

‚Požadavky se zvyšují‘

Kratochvíl podotýká, že tuzemské školství je podfinancované v průměru OECD v porovnání s vyspělými evropskými zeměmi, mezi které premiér chce do deseti let Česko zařadit.

„Tím, jak jsou univerzity podfinancované, si nejsou schopny to málo, které mají, rozumně rozdělit, protože když je nedostatek, tak začínají převládat parciální zájmy,“ dodává.

„Stát může rozdělovat ty peníze, které má, a ty vznikají spíš prací než stávkováním,“ namítá Nantl. „Rozpočet vysokých škol ani pro příští rok, kdy stát provádí nějakou konsolidaci veřejných financí, neklesá a my předpokládáme růst,“ dodává.

Děkujeme všem za podporu při včerejší akci a jejích přípravách ❤️ Protest se tentokrát nesl v duchu mnohem větší rozmanitosti a rozhodně už není záležitostí jen humanitních oborů. Připojily se hlasy z uměleckých, přírodovědných, právnických, pedagogických i lékařských fakult. /1 pic.twitter.com/7Cv8zUr2ao — Hodina pravdy (@HodinaPravdy) October 18, 2023

„Požadavek se zvyšuje. Na jaře děkani filozofických fakult požadovali 800 milionů na nápravu mzdové politiky – to jsme naplánovali do rozpočtu – a nyní vznikla stávka dožadující se třech miliard. To je rovno objemu celého navýšení rozpočtové kapitoly školství, včetně regionálního, kde je 1,5 milionu žáků,“ míní.

(Hyper)inflace

Mělo by dojít k navýšení o necelou miliardu korun, o níž se mluvilo na jaře. „Nevíme, jakým způsobem budou peníze rozděleny. Rada vysokých škol mluví o strukturálním deficitu vysokého školství ve výši zhruba 11 miliard. Částka tří miliard je stejná částka, kterou požadoval pan ministr Bek v roce 2017. Inflace z toho mála, co bylo, ještě ukousla,“ říká Kratochvíl.

„Pokud budeme kompenzovat inflaci, nastane hyperinflace,“ oponuje Nantl.

„Jedna věc je nastavení ukazatelů v pravidlech financování vysokých škol. Řekli jsme, že od příštího roku chceme na vysoké školy uplatnit požadavek mzdové koheze. To znamená, že platy mají být srovnatelnější,“ míní.

Stejné vnější podmínky veřejného financování, stejné vnitřní podmínky rozpočtových pravidel UK, podobné studijní programy, a přesto propastné rozdíly ve výkonnosti a mzdách. O příčinách špatné kondice některých filozofických fakult i cestě k nápravě jsem připraven diskutovat se… pic.twitter.com/C79JKnlFIf — Mikuláš Bek (@MikulasBek) October 17, 2023

„Na některých univerzitách je významnějším faktorem než náklady oborů způsob managementu. Jako stát univerzity zavážeme, aby se nějak chovaly, a to budeme sledovat. Jak konkrétně si to rozdělí je i podle zákona věcí akademického senátu univerzity,“ dodává.

‚Sobecký boj‘

Ministr školství má podle Kratochvíla velikou autoritu. „Pomohlo by, kdyby univerzitám stanovil ideální hodnoty – svou vizi o rovném odměňování a implementaci evropských předpisů rovného zacházení s lidmi na pracovišti.“

„Když žádná pravidla nejsou a my si to máme zařídit sami, dojde k sobeckému boji, kdy si každý chce urvat co nejvíc. Ta loď se téměř potápí a my se rozhodujeme, koho z ní vyhodíme. Bylo by lepší mít trošku solidnější loď, více peněz v systému a pravidla rovnosti,“ tvrdí.

„Spravedlivé odměňování na podobných pozicích je zákonná odpovědnost zaměstnavatelů, což jsou univerzity. Chceme je k tomu svázat a motivovat nějakým ukazatelem rozdělování,“ vysvětluje Nantl.

Poslechněte si celou debatu Pro a proti ze záznamu, audio je v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.