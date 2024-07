Odměňování v nemocnicích stále nemá jasná pravidla. Komora odmítá počítání platů s přesčasy

Lékaři, odbory a zástupci ministerstva zdravotnictví se znovu nedohodli na odměňování v nemocnicích. Přou se o to, jak pro příští rok počítat zdravotníkům platy a taky o zaručenou výši odměny. Řešení nepřinesla ani čtvrteční schůzka – už několikátá v řadě. Jednání budou pokračovat v srpnu, uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Praha 18:12 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice jsou zahlcené pacienty s koronavirem. Lůžek mají mnohdy dost, chybí jim ale hlavně personál | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Česká lékařská komora o zdravotnické odbory dál odmítají, aby na zaručenou výši odměny dosáhli zdravotníci jen v případě, že odpracují v průměru 8 přesčasových hodin týdně.

„Co je pro nás nepřijatelné, je to, aby se počítaly platy s přesčasy dohromady. To prostě není možné. Přesčasová práce musí zůstat nadále dobrovolná a nikdo nemá stanovené platy za šestidenní pracovní týden,“ řekl po jednání prezident komory Milan Kubek.

Peníze na další navýšení platů zdravotníků může stát podle Kubka získat například z vyšších daní na alkohol, tabák nebo sladké nápoje. Otevřít by se podle něj mohla i diskuse o výši zdravotního pojištění.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) po schůzce řekl, že jednání budou pokračovat koncem srpna, až bude jasné, jaké budou příjmy ze zdravotního pojištění. Navíc potvrdil, že návrh zákona, který bude výši odměn zdravotníků řešit, má už ministerstvo skoro připravený.

„Troufl bych si říct, že jsem si jistý, že splním, co jsem podepsal. To znamená, že předložím v Poslanecké sněmovně návrh zákona nějakou formou tak, aby mohl být schválen s platností od 1. 1. příštího roku. Pokud samozřejmě nebude nikdo obstruovat, bude jednat sněmovna a tak dále,“ uvedl Válek.

Ministerstvo zdravotnictví nabízí nárůst o téměř pět miliard korun, požadavky odborů a lékařské komory jsou podle resortu řádově vyšší. Ministerstvem navrhovaných pět miliard korun by se podle dřívějšího vyjádření ředitele odboru regulace cen a úhrad Tomáše Trocha mohlo hradit například i z peněz, které by musely najít ve svých rozpočtech nemocnice.

Podle dlouholetého ředitele Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka, který se čtvrtečního jednání účastnil, to ale řešení není – nemocnice už většinou nemají kam sáhnout. „Jsem celkem pamětník, takže poprvé mi bylo řečeno, abych sáhl do rezerv jako ředitel v roce 2002. Od té doby se neustále sahá do rezerv a ony logicky jednou dojdou,“ tvrdí.

Už dříve se zástupci lékařů, odborů a ministerstva naopak shodli na novele zákoníku práce. Ta by měla mimo jiné umožnit zdravotníkům legálně pracovat až v 24hodinových směnách. Sněmovnou už prošla, přesně za týden by ji měl schvalovat Senát a platit by měla od srpna.