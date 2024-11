Platy soudců a ostatních ústavních činitelů se vzdalují, stěžuje si prezident soudcovské unie Vávra

Poslanci posunuli návrh na zvýšení platů politiků a soudců o sedm procent. Původně navrhovala vládní koalice 14procentní nárůst, to se ale setkalo s rozsáhlou kritikou. Opozice zrychlené projednávání novely zablokovala. „Platy politických představitelů státu se začínají vzdalovat od těch soudcovských,“ upozorňuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Podle něj se platy nyní zmrazí. Rozhovor Praha 23:30 20. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problém je podstatně hlubší, než se z heslovitých vyjádření politických špiček zdá, myslí si Libor Vávra | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co bude návrh, který prošel prvním čtením, znamenat pro soudce?

Především musím opravit informaci, že by návrh zvyšoval platy soudců o sedm procent, protože on naopak platy soudců zmrazuje. Na rozdíl od platů ostatních činitelů. A to už je první problém, který tam vidíme.

A jste připraveni se opět obrátit na Ústavní soud, pakliže ta novela projde?

Nechceme takhle daleko v tuhle chvíli uvažovat. Věc je v legislativním procesu, očekáváme, že oslovíme i senátory, pokud to takhle projde Poslaneckou sněmovnou. Vyhrožováním nějakými dalšími kroky bychom vstupovali do politického kolbiště.

Jak by podle vás měla vládní koalice postupovat?

Především vyjít z návrhu Ústavního soudu, což zcela očividně nedělá. Pokud jde o platy soudců, tak to je skutečně vůle poslanců, senátorů, případně pana prezidenta.

Nicméně řekněme si na rovinu, že platy politických představitelů státu se začínají vzdalovat od těch soudcovských. Stejně tak vidíme, že se začínají vzdalovat i od platů zastupitelů a dalších. Čili ten problém je podstatně hlubší, než se z těch heslovitých vyjádření politických špiček zdá.

Stejné podmínky

Bylo by podle vás řešením oddělit od sebe platy politiků a soudců?

Myslím si, že ne, protože celý ústavní systém má mít stejné podmínky. Podstatou problému je, že platy ústavních činitelů se odvozují od průměrné mzdy, to znamená, že jsou dostatečně sociálně odpovídající vůči ostatním zaměstnancům, ale z různých politických důvodů politici opakovaně do toho systému zasahují. A tím potom dochází k nerovnostem.

Kdyby se to oddělilo, tak by se ale vaše platy nestávaly součástí politického boje.

Já si paradoxně myslím, že by politici měli být dobře zaplaceni. Nicméně pokud platy od sebe oddělíme, tak ta situace bude stejně podobná, akorát že to bude pod dvěma značkami zákonů. Ale princip se nezmění. Přitom náš zákon je mezinárodně oceňován právě proto, že upravuje všechny ústavní činitele, ať už je se jedná o soudní moc nebo o politiky.

To znamená, že systém vyměřování platů ústavních činitelů považujete za dobře nastavený, jestliže do něj nikdo nezasahuje?

Pokud by do něj nikdo nezasahoval od roku 1995, kdy vznikl, a nestal se předmětem politického boje, tak by nepochybně fungoval. Můžeme mít i jiný systém pro výpočet platů, ale neměl by podléhat aktuálním politickým náladám.

Rozumím tomu správně, že teď počkáte, zda novela projde v tomto znění, a pak byste se obrátili na senát, jestli to nechce přehodnotit? Budete čekat na každý článek legislativního procesu?

Ano, pokud nebudeme souhlasit s řešením, které by případně přijala Poslanecká sněmovna, pak jsme připraveni obrátit se na každého senátora zvlášť, případně potom na hlavu státu.

